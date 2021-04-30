İsmail Balaban'dan ilk açıklama: İki tarafı da dinlemem lazım

"\u0130K\u0130 TARAFI DA D\u0130NLEMEM LAZIM"\r\n\r\n"Annemin sa\u011fl\u0131k durumunu \u00f6\u011frenmek istiyorum. Babam\u0131, karde\u015flerimi... \u015eu anda Gamze ile konu\u015fsam \u00e7\u00f6z\u00fcl\u00fcr m\u00fc bilmiyorum. \u0130ki taraf\u0131 da dinlemem laz\u0131m. Annemle konu\u015fmadan Gamze ile konu\u015fsam bu da do\u011fru olmayacak. O y\u00fczden ne yapaca\u011f\u0131m\u0131 bilmiyorum.",\u00d6d\u00fcl oyununda say\u0131 alan \u0130smail ailesine yeni bir mesaj g\u00f6nderdi. \u0130smail Balaban "Can\u0131m annem, can\u0131m babam. Hi\u00e7bir \u015fey sizden daha \u00f6nemli de\u011fil. Sizi \u00e7ok seviyorum." dedi.\r\n\r\n\u0130smail'in s\u00f6zleri ekran ba\u015f\u0131ndakilere duygu dolu anlar ya\u015fatt\u0131.,Survivor yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 \u0130smail Balaban, annesi \u00dcmm\u00fc G\u00fcls\u00fcm Balaban ile ni\u015fanl\u0131s\u0131 Gamze Atakan hakk\u0131ndaki konu\u015fmas\u0131 sonras\u0131 sessizli\u011fini bozdu. ,"DETAYLARI \u00d6\u011eRENMEK \u0130ST\u0130YORUM"\r\n\r\n"Kafam hala orada, annemde \u00f6zellikle. Acun Abi'nin de bana konseyde teklifi oldu. E\u011fer istersen ni\u015fanl\u0131nla konu\u015fabilirsin dedi. Ben de annemle konu\u015fmak istedim. Detaylar\u0131 \u00f6\u011frenmek istiyorum.","B\u0130R B\u0130LD\u0130\u011e\u0130 VARDIR"\r\n\r\n"Neler ya\u015fand\u0131, ne oldu, ne bitti merak ediyorum. Telefonda k\u0131s\u0131tl\u0131 s\u00fcremiz vard\u0131 ve annem a\u011flayarak konu\u015fmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. 'Ni\u015fanl\u0131nla her \u015feyi bitirdik, o defteri kapatt\u0131k. Ard\u0131n onun ad\u0131n\u0131 anma' dedi. Annem b\u00f6yle bir \u015fey s\u00f6yl\u00fcyorsa muhakkak sebebi vard\u0131r. Do\u011fru bildikleri \u015fey vard\u0131r.","Annemle konu\u015ftuktan sonra \u00e7ok \u00fcz\u00fcld\u00fcm. \u00c7ok ayr\u0131 olaylar ya\u015fand\u0131. Orada neler ya\u015fand\u0131 bilmiyorum. 4 ayd\u0131r buraday\u0131m ve annemin s\u00f6yledi\u011fi, 'Sen gitti\u011finden beri hi\u00e7bir \u015fey ayn\u0131 de\u011fil. Hi\u00e7bir \u015fey bildi\u011fin gibi de\u011fil'. \u00c7ok \u00f6n\u00fc a\u00e7\u0131k kelimeler ve a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 akl\u0131m \u015fu anda orada.",Ya\u015fananlar sonras\u0131 \u0130smail Balaban sessizli\u011fini bozdu. Yar\u0131\u015fman\u0131n d\u00fcn ak\u015fam yay\u0131nlanan son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde adada r\u00f6portaj veren \u0130smail, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:,Survivor'a, ileti\u015fim \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fc kazanan \u00fcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131ndan \u0130smail Balaban ile annesinin konu\u015fmas\u0131 damga vurdu. \u00dcmm\u00fc G\u00fcls\u00fcm Balaban, \u0130smail'in ni\u015fanl\u0131s\u0131 Gamze Atakan i\u00e7in "O senin b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n gitti\u011fin k\u0131z de\u011filmi\u015f o\u011flum. Beni burada \u00f6ld\u00fcrd\u00fcler o\u011flum, ben \u00f6l\u00fcmlerden d\u00f6nd\u00fcm. Hi\u00e7bir \u015fekilde onun ad\u0131n\u0131 anma orada" dedi.