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Ispanağı sakın pişirmeyin!
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İsveç'te Linköping Üniversitesi uzmanları, ıspanağın en sağlıklı halini bulmak için çeşitli yöntemlerle pişirerek test etti. Araştırmada varılan sonuca göre, ıspanak piştikçe içeriğindeki antioksidanlar ölüyor. Bu nedenle ıspanağın en sağlıklı hali çiğ hali.