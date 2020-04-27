İspanya’da çocuklar 6 hafta sonra sokaklara koştu

Yakla\u015f\u0131k 6 haftad\u0131r evlerinden \u00e7\u0131kmayan \u00e7ocuklar, d\u0131\u015far\u0131da oyun oynay\u0131p temiz hava ald\u0131.\r\n,\u0130spanya\u2019da korona vir\u00fcs semptomu g\u00f6stermeyen \u00e7ocuklar art\u0131k bir yeti\u015fkinle birlikte sabah 09.00 ve 21.00 saatleri aras\u0131nda g\u00fcnde bir saat d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kabilecek. \u0130zin kapsam\u0131nda bir ebeveynin en fazla 3 \u00e7ocu\u011fu d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131karabilece\u011fi ve evlerinden en fazla 1 kilometre uza\u011fa gidebilecekleri belirtilirken, sosyal mesafeye uyulmas\u0131 gerekti\u011fi de ifade edildi.\r\n,Korona vir\u00fcsle m\u00fccadele eden \u0130spanya\u2019da \u00f6l\u00fcm oranlar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fmesinin ard\u0131ndan 14 ya\u015f\u0131n alt\u0131ndaki \u00e7ocuklara d\u00fcn ilk kez soka\u011fa \u00e7\u0131kma izni verildi. ,\u0130spanya\u2019da 15 Mart\u2019tan bu yana al\u0131nan sert tedbirler kapsam\u0131nda insanlar yaln\u0131zca zorunlu ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kabiliyor.,K\u0131rsal b\u00f6lgelerde ya\u015fayan \u00e7ocuklar\u0131n ise tarla ve ormanl\u0131k alanlarda y\u00fcr\u00fcmesine izin verildi. Ancak parklar\u0131n ve oyun alanlar\u0131n\u0131n salg\u0131n riskini \u00f6nlemek i\u00e7in kapal\u0131 kalmaya devam edece\u011fi belirtildi.\r\n, \u0130spanya Ba\u015fbakan\u0131 Pedro Sanchez Cumartesi g\u00fcn\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, vaka say\u0131s\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fmeye devam etmesi durumunda 2 May\u0131s\u2019tan itibaren yeti\u015fkinlerin sokakta \u201cegzersiz" yapmalar\u0131na izin verilece\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n,\u0130spanya\u2019da korona vir\u00fcs nedeniyle 331 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetmesi sonucu \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 23 bin 251\u2019e y\u00fckseldi. \u00dclkede 9 bin 570 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka say\u0131s\u0131 ise 236 bin 199\u2019a ula\u015ft\u0131.\r\n,.