İspanyollardan Ferdi Kadıoğlu'na yakın markaj

Ferdi Kad\u0131o\u011flu'na La Liga'dan talip var!,Ferdi Kad\u0131o\u011flu, ba\u015far\u0131l\u0131 performans\u0131yla ba\u015fka tak\u0131mlar\u0131n da ilgisini \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131. \u0130spanyol ekipleri Sociedad ve Real Betis\u2019in 20 ya\u015f\u0131ndaki oyuncuyu takibe ald\u0131klar\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Her iki kul\u00fcb\u00fcn de sezonun geri kalan\u0131nda zaman zaman g\u00f6zlemcilerini Fenerbah\u00e7e\u2019nin ma\u00e7\u0131na g\u00f6nderecekleri belirtildi.,E\u011fer raporlar olumlu olursa, Sociedad ve Betis, sezon sonunda sar\u0131- lacivertliler\u2019in kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7alabilir. (Takvim),Fenerbah\u00e7e'de forma buldu\u011fu her ma\u00e7 ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren Ferdi Kad\u0131o\u011flu i\u00e7in transfer geli\u015fmesi ya\u015fan\u0131yor. Gen\u00e7 futbolcu \u00f6zellikle \u0130spanyol ekiplerinin ilgisini \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131.