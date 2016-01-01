Isparta'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
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Konya'da düdüklü tencere patladı, yaşlı çift yaralandı
DÜNYA
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İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 52 vaka
DÜNYA
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ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı
YAŞAM
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Başakşehir’de kanlı hesaplaşma: 2 ölü, 2 yaralı
DÜNYA
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Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
YAŞAM
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İstanbul’da PKK’ya yardım ve yataklık eden 5 şüpheli yakalandı
YAŞAM
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Trafik yoğunluğuna sebep olan sürücülere drone’lu denetim
DÜNYA
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Macron bizzat duyurdu, Fransa'da büyük yasaklar başladı
DÜNYA
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İtalya’da son 24 saatte 467 can kaybı
YAŞAM
-
Isparta’da feci kaza, 3 ölü 8 de yaralı var
SPOR
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Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile evlendi
DÜNYA
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Fransa’da yangında mahsur kalan aile insan zinciriyle kurtarıldı
GÜNDEM
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfını ziyaret etti
YAŞAM
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Kütahya’da korona virüs vakaları görülen ortaokulda eğitime ara verildi
YAŞAM
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Kütahya’da bir araçta uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
GÜNDEM
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Son 24 saatte korona virüsten 152 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
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Ürdün'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi
YAŞAM
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DSİ'den Porsuk Barajı bilgilendirmesi
GÜNDEM
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Vergi Daireleri bugün saat 24.00’a kadar açık
GÜNDEM
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İçişleri Bakanlığı: 3 PKK’lı ikna yoluyla teslim oldu
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Isparta'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Isparta'dan feci bir kaza haberi geldi, çok sayıda ölü ve yaralı var.
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