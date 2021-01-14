İsrail'de akılalmaz olay! Sadece 1 doz aşı olacaktı ama...

Sadece bir doz vurulacakt\u0131 ama yanl\u0131\u015fl\u0131\u011f\u0131n bu kadar\u0131 denecek olay ya\u015fand\u0131,Pfizer ve BioNTech'in geli\u015ftirdi\u011fi Kovid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n 5 dozunun birden yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kad\u0131n\u0131n Bat\u0131 Kud\u00fcs'teki bir hastanede g\u00f6zetim alt\u0131nda tutuldu\u011fu ve herhangi bir yan etki g\u00f6zlenmedi\u011fi ifade edildi.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 9,3 milyon n\u00fcfusa sahip \u0130srail'de 20 Aral\u0131k'ta Kovid-19'a kar\u015f\u0131 toplu a\u015f\u0131lama ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Jerusalem Post gazetesinin haberine g\u00f6re, Bat\u0131 Kud\u00fcs'teki Maccabi Sa\u011fl\u0131k Merkezi'nde kimli\u011fi a\u00e7\u0131klanmayan 67 ya\u015f\u0131ndaki bir kad\u0131na, Kovid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 \u015fi\u015fedeki 150 miligram\u0131n tamam\u0131n\u0131n uyguland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n verilerine g\u00f6re, \u00fclkede 1 milyon 937 bin ki\u015fiye Kovid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n ilk dozu yap\u0131ld\u0131, 3 bin 846 ki\u015fi vir\u00fcsten hayat\u0131n\u0131 kaybetti, toplam vaka say\u0131s\u0131 523 bini a\u015ft\u0131.\r\n\r\n