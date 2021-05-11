İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor!

Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını şiddetlendirdi. Mescid-i Aksa'da yaşanan saldırılar sürerken Filistin'in bir başka şehri Gazze de İsrail ordusunun uçakları tarafından roketle vuruluyor.