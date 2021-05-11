İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor!

Katil \u0130srail, Gazze \u015eeridi'ne sald\u0131r\u0131lar\u0131n\u0131 \u015fiddetlendirdi. Mescid-i Aksa'da ya\u015fanan sald\u0131r\u0131lar s\u00fcrerken Filistin'in bir ba\u015fka \u015fehri Gazze de \u0130srail ordusunun u\u00e7aklar\u0131 taraf\u0131ndan roketle vuruluyor.,Filistinli kaynaklar, \u0130srail\u2019in Gazze \u015eeridi\u2019nde yer alan Deir Al-Balah'\u0131n do\u011fusunda Filistinli gruplar\u0131n bulundu\u011fu iki b\u00f6lgeyi ve Gazze \u015eeridi'nin merkezindeki Nuseirat kamp\u0131n\u0131n bat\u0131s\u0131n\u0131 vurdu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Gazze \u015eeridi'nin g\u00fcneyindeki Han Yunis ve Refah'ta da baz\u0131 yerlerin vuruldu\u011fu aktar\u0131ld\u0131. Kaynaklar ayr\u0131ca, Gazze\u2019nin kuzeyindeki Abraj Al-Maqousi b\u00f6lgesi ve El-Safina b\u00f6lgesinin de hava sald\u0131r\u0131lar\u0131nda hedef al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u0130srail ordusu, Gazze \u015eeridi\u2019ne y\u00f6nelik d\u00fczenlenen sald\u0131r\u0131lara \u201cSurlar\u0131n Koruyucusu Operasyonu\u201d ad\u0131n\u0131 verdi. Ayr\u0131ca \u0130srail, Gazze \u015eeridi\u2019nden yap\u0131lan roket sald\u0131r\u0131lar\u0131 nedeni ile Kerem \u015ealom Ge\u00e7idi\u2019ni kapatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. Gazze \u015eeridi\u2019ne ana giri\u015f olan ge\u00e7idin insani yard\u0131m malzemeleri de dahil olmak \u00fczere ikinci bir emre kadar t\u00fcm ge\u00e7i\u015flere kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.