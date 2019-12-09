İşsiz kaldı, kendi imkanları ile tavuk çiftliği kurdu

Gerc\u00fc\u015f il\u00e7esine Ba\u011flarba\u015f\u0131 Mahallesinde ikamet eden M\u00fcsl\u00fcm Dilber, i\u015f bulamay\u0131nca tavuk \u00e7iftli\u011fi a\u00e7maya karar verdi.,Yak\u0131nlar\u0131ndan ald\u0131\u011f\u0131 bor\u00e7la organik tavuk \u00e7iftli\u011fi kuran Dilber, buradan elde etti\u011fi \u00fcr\u00fcnleri satmaya ba\u015flad\u0131.,\u0130lk etapta \u00e7evresine sat\u0131\u015f yapan Dilber, yo\u011funlu\u011fun ya\u015fanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sipari\u015flere yeti\u015femez duruma geldi. Dilber\u2019in en b\u00fcy\u00fck hedefi, \u00e7iftli\u011fi b\u00fcy\u00fct\u00fcp istihdama katk\u0131 sa\u011flamak.,\u201cDevlet destek verirse i\u015fimi b\u00fcy\u00fctece\u011fim\u201d\r\n\u00c7al\u0131\u015fmas\u0131 ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Dilber, kendi imkanlar\u0131 ile tavuk \u00e7iftli\u011fi kurdu\u011funu s\u00f6yledi.,Dilber, \u201c\u015eu an tavuklara bak\u0131yorum. Bundan 3 y\u0131l \u00f6nce bu i\u015fe ba\u015flad\u0131m, ilk etapta getirdi\u011fim tavuklar\u0131 be\u011fenmedim, hastalan\u0131yorlard\u0131.","\u015eimdiki tavuklar\u0131m\u0131z bizim bu b\u00f6lgeye uyum sa\u011fl\u0131yor iklim \u015fartlar\u0131na uygundur. Kendi imkanlar\u0131mla yapt\u0131m bu \u00e7iftli\u011fi. Devlet katk\u0131s\u0131 olmas\u0131n\u0131 isterim, devlet biraz yard\u0131m ederse i\u015fimi b\u00fcy\u00fctece\u011fim, \u00e7\u00fcnk\u00fc burada organik yumurtan\u0131n olmas\u0131n\u0131 istiyorum tamamen organik ortamda yeti\u015ftirdi\u011fim i\u00e7in marketlere yumurta yeti\u015ftiremiyorum.","Marketler bazen gelip kendileri buradan al\u0131p g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor bazen de biz g\u00f6t\u00fcr\u00fcyoruz marketlere. Bu\u011fday, arpa ve m\u0131s\u0131r ile besliyoruz tavuklar\u0131.","Baz\u0131 tavuk\u00e7ular kafeste tavuk besliyorlar ve hi\u00e7 d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kartm\u0131yorlar, bizim tavuklar ise sabah saat 07.00 s\u0131ralar\u0131nda b\u0131rak\u0131yoruz do\u011fal ortama ak\u015fama kadar buralarda besleniyorlar ila\u00e7 kullanm\u0131yoruz\u201d dedi.,