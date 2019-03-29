Issız ormanlardaki bir avuç Türk: Duhalar

Duhalar\u0131 g\u00f6rebilmek i\u00e7in T\u00fcrkiye\u2019ye 8 bin kilometre uzaktaki taygaya ula\u015fmak, bunun i\u00e7in de Asya\u2019n\u0131n b\u00fcy\u00fck g\u00f6llerinden H\u00f6vsg\u00f6l\u2019\u00fcn kuzeyindeki Tsaganur il\u00e7esinin kuzeyine gitmek gerek.,Tek g\u00f6z evin ortas\u0131ndaki soba ise \u0131s\u0131 kaynaklar\u0131. Soba izerinde buharda pi\u015firdikleri mant\u0131lar misafirlerine sunduklar\u0131 ba\u015fl\u0131ca ikramlardan.,Mo\u011folistan\u2019\u0131n en kuzeyinde, G\u00fcney Sibirya\u2019da \u0131ss\u0131zl\u0131\u011f\u0131n ortas\u0131nda bir avu\u00e7 Duha T\u00fcrk\u00fc... Ren geyi\u011fi s\u00fcr\u00fcleri besledikleri i\u00e7in Mo\u011follar\u0131n \u2018geyik \u00e7oban\u0131\u2019 dedi\u011fi Duhalar\u0131n say\u0131s\u0131n\u0131n sadece 800 kadar kald\u0131\u011f\u0131 tahmin ediliyor. ,Ren geyi\u011fi s\u00fcr\u00fcleri besleyen Duha T\u00fcrkleri, bu hayvanlar sayesinde hayatta kal\u0131yor. Geyiklerin eti, s\u00fct\u00fc, postu, y\u00fcn\u00fc, boynuzu, k\u0131sacas\u0131 her \u015feyi Duhalar\u0131n temel g\u0131da ve ge\u00e7im kayna\u011f\u0131. ,Teknoloji, Duha T\u00fcrklerinin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u0131ss\u0131z taygalara da ula\u015fm\u0131\u015f. Elektrik \u00fcretmek i\u00e7in g\u00fcne\u015f panelleri, uydu antenleri ve televizyonlar\u0131, telefonlar\u0131, baz\u0131 ailelerin arazi ara\u00e7lar\u0131 var.\r\n\r\nKonu\u015ftuklar\u0131 T\u00fcrk\u00e7e ise T\u00fcrkiye\u2019de veya Orta Asya co\u011frafyas\u0131nda konu\u015fulan T\u00fcrk\u00e7e ile benzerlikler g\u00f6steriyor. Turizm de Duha T\u00fcrklerinin d\u0131\u015f k\u00fclt\u00fcrlerin etkilerine daha a\u00e7\u0131k gelmesine yol a\u00e7\u0131yor. Turistler, Duha T\u00fcrkleri hakk\u0131ndaki yay\u0131nlar sayesinde bu b\u00f6lgeye de gelmeye ba\u015flam\u0131\u015f.,Duhalar, art\u0131k k\u00fct\u00fckten yap\u0131lm\u0131\u015f evlerde ya\u015f\u0131yor, yazlar\u0131 ise yine \u00e7ad\u0131rlara ge\u00e7iyorlar. ,K\u0131\u015f\u0131n hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n eksi 50 dereceye kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc topraklara ula\u015fmak epey zorlu.,Tsaganur\u2019da n\u00fcfusun \u00e7o\u011funlu\u011funu Mo\u011follar olu\u015fturuyor. 263 aileden olu\u015fan 700 kadar Duha T\u00fcrk\u00fc\u2019n\u00fcn bir k\u0131sm\u0131 da bu il\u00e7ede ya\u015f\u0131yor.