İstanbul barajları alarm veriyor

\u0130stanbul'a i\u00e7me suyu sa\u011flayan barajlar alarm vermeye devam ediyor. ,\u0130stanbul'un barajlar\u0131ndaki doluluk seviyesi son y\u0131llar\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck seviyesine ula\u015ft\u0131.,Kurak ge\u00e7en yaz aylar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan beklenen sonbahar ya\u011fmurlar\u0131n\u0131n gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi h\u0131zla azal\u0131yor.,Anadolu Yakas\u0131\u2019n\u0131n \u00f6nemli i\u00e7mesu kaynaklar\u0131ndan \u00d6merli Baraj\u0131\u2019nda doluluk seviyesi son 10 y\u0131l\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck seviyesine ula\u015farak y\u00fczde 28 oran\u0131 geriledi.,Baraj\u0131n Emirli b\u00f6lgesi ise tamamen kurudu. Emirli b\u00f6lgesinin 6 ay \u00f6nceki durumu ile son halinin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc i\u015fler ac\u0131s\u0131 durumu g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi.,.,\u0130\u015fte o g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler...