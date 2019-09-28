İstanbul Boğazı’nda yelken şöleni

T\u00fcrkiye\u2019nin uluslararas\u0131 arenadaki en \u00f6nemli ve uzun soluklu spor organizasyonlar\u0131ndan biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup\u2019\u0131n 18\u2019incisi Bo\u011faz Yar\u0131\u015f\u0131\u2019yla ba\u015flad\u0131.,8 \u00fclkeden yakla\u015f\u0131k 800 yelkencinin m\u00fccadele etti\u011fi yar\u0131\u015fa, Bo\u011faz\u2019a ak\u0131n eden \u0130stanbullular yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi. ,D\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndan gelen sporcular, bu keyifli ve m\u00fccadele dolu g\u00fcn\u00fcn fini\u015fini \u00c7\u0131ra\u011fan Saray\u0131 \u00f6n\u00fcndeki hatta yapt\u0131lar.,Pazar g\u00fcn\u00fc ko\u015fulacak yar\u0131\u015flar sonunda \u015fampiyonlu\u011fu elde eden ekip, 2004 y\u0131l\u0131nda \u00fcnl\u00fc tasar\u0131mc\u0131 Can Yalman taraf\u0131ndan tasarlanan, g\u00fcm\u00fc\u015f Bosphorus Cup D\u00f6ner Trofe Kupas\u0131\u2019na sahip olacak. ,.,8 \u00fclkeden gelen 80 yelkenli \u0130stanbul Bo\u011faz\u0131\u2019n\u0131 rengarenk boyarken, yakla\u015f\u0131k 800 sporcu Bo\u011faz\u2019\u0131n \u00f6zel yar\u0131\u015f\u0131nda k\u0131yas\u0131ya m\u00fccadele etti.,Ortalama fiyat\u0131 60 bin euro olan 80 yelkenli, \u0130stanbul Bo\u011faz\u0131\u2019nda Be\u015fikta\u015f-Rumelihisar\u0131 parkurunda m\u00fccadele etti. ,Bu y\u0131lki yar\u0131\u015flar\u0131n ana temas\u0131 ise \u2018Temiz Deniz\u2019 oldu. Denizlerdeki kirlili\u011fe dikkat \u00e7ekmek amac\u0131yla ko\u015fulan yar\u0131\u015flarda deniz temizli\u011fi de ger\u00e7ekle\u015ftirildi.,Adalar ve \u0130stanbul sahillerinden toplanan at\u0131klardan olu\u015fturulan sergiyle deniz kirlili\u011fine ve denizden gelen at\u0131k malzemelere dikkat \u00e7ekildi. ,\u0130lk g\u00fcn \u0130stanbul Bo\u011faz\u0131\u2019n\u0131n e\u015fsiz g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc alt\u0131nda geride kald\u0131. ,Saat 12.00\u2019de start alan tekneler \u00c7\u0131ra\u011fan Saray\u0131\u2019n\u0131n \u00f6n\u00fcnden ge\u00e7ip Anadoluhisar\u0131 \u015famand\u0131ras\u0131ndan d\u00f6n\u00fc\u015flerini ger\u00e7ekle\u015ftirdiler. ,Turkcell \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 da \u00f6zel bir tekneyle Bo\u011faz\u2019a a\u00e7\u0131larak bu temizli\u011fe kat\u0131ld\u0131. , Yar\u0131\u015flar\u0131n izleme alanlar\u0131 aras\u0131nda yer alan Feriye Saray\u0131\u2019nda denizlerden \u00e7\u0131kar\u0131lan at\u0131klardan olu\u015fturulan eserler de sergilendi. ,Deniz temizli\u011finin \u00f6nemini sanatsal olarak g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serildi. Eserlerin bir\u00e7o\u011fu ise deniz ve okyanus dendi\u011finde akla gelen ilk \u015fey olan bal\u0131k formundan yap\u0131ld\u0131.