İstanbul Boğazında balıkçıların zorlu mesaisi

Denize a\u00e7\u0131lan onlarca bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesinin \u0130stanbul Bo\u011faz\u0131\u2019nda zorlu mesaisi g\u00fcn do\u011fumu manzaras\u0131yla havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,Av sezonunun 1 Eyl\u00fclde a\u00e7\u0131lmas\u0131 ile \u0130stanbul\u2019dan yola \u00e7\u0131kan bal\u0131k\u00e7\u0131lar \u0130stanbul Bo\u011faz\u0131, Marmara ve Karadeniz\u2019de zorlu mesailerine devam ediyor. Gece ba\u015flayan av yolculu\u011fu g\u00fcn do\u011fumuna kadar devam ediyor. ,Gece ba\u015flayan avda onlarca tekne Sarayburnu a\u00e7\u0131klar\u0131na gelerek g\u00fcn do\u011fumu ile birlikte olu\u015fturdu\u011fu manzara kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu., Onlarca bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesinin Sarayburnu a\u00e7\u0131klar\u0131nda bir araya gelmesi ise havadan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde kartpostall\u0131k manzaralar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Karanl\u0131kta uyar\u0131 \u0131\u015f\u0131klar\u0131n\u0131 yakan tekneler bir araya gelerek hareket etmesi renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu. , G\u00fcne\u015fin do\u011fmaya ba\u015flamas\u0131yla mesailerini bitirmeye ba\u015flayan bal\u0131k\u00e7\u0131lar havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. \u00c7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde sar\u0131ya b\u00fcr\u00fcnen g\u00f6ky\u00fcz\u00fc g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc deniz ile birle\u015fti\u011finde ortaya e\u015fsiz g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler \u00e7\u0131kt\u0131. , G\u00fcne\u015fin bulutlar\u0131n aras\u0131nda s\u00fcz\u00fclerek \u00e7\u0131kan \u0131\u015f\u0131klar\u0131 ise masals\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.,\u0130\u015fte birbirinden g\u00fczel kareler...,.