TÜRKİYE REKOR ÜZERİNE REKOR KIRIYOR

Avrupa'daki havalimanlar\u0131nda ise ciddi bir kaos ya\u015fan\u0131yor. Amsterdam Schiphol Havaliman\u0131'nda valizlerin gecikme ve kaybolma sorunu h\u00e2l\u00e2 \u00e7\u00f6z\u00fclemiyor. Z\u00fcrih Havaliman\u0131'nda her g\u00fcn 250 bagaj kayboluyor. Frankfurt Havaliman\u0131'nda binlerce valiz \u00fcst \u00fcste y\u0131\u011f\u0131l\u0131rken, havaliman\u0131nda y\u00f6netim, seyahat edenlerden renkli ve dikkat \u00e7ekici bagajlar tercih etmelerini \u00f6neriyor. ,Avrupa'n\u0131n bir\u00e7ok havaliman\u0131nda yolcular saatlerce bagaj beklerken \u0130stanbul Havaliman\u0131'nda u\u00e7ak ini\u015f yap\u0131p kap\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131ktan sonra ortalama 16 dakikada yolcular bagajlar\u0131n\u0131 al\u0131yor.,Bu ay 6 milyon yolcuya ev sahipli\u011fi yapan havaliman\u0131nda yolcular check-in i\u00e7in ortalama 1 dakika harcad\u0131. ,G\u00fcnde ortalama 1.400 u\u00e7a\u011f\u0131n ini\u015f-kalk\u0131\u015f yapt\u0131\u011f\u0131, d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck havalimanlar\u0131ndan olan \u0130stanbul Havaliman\u0131'nda ne check-in kuyru\u011fu ya\u015fan\u0131yor, ne de valizler kayboluyor. Londra, Paris, Roma ve Frankurt havalimanlar\u0131 ise \u00e7\u00f6kt\u00fc. ,Her g\u00fcn binlerce valizin kayboldu\u011fu havalimanlar\u0131nda yolculara 'Bagajs\u0131z u\u00e7un ya da kabine al\u0131n' \u00f6nerisi sunuluyor.,Londra Heathrow Havaliman\u0131 11 Eyl\u00fcl'den itibaren g\u00fcnl\u00fck yolcu say\u0131s\u0131n\u0131 da 100 binle s\u0131n\u0131rland\u0131rmaya haz\u0131rlan\u0131yor. Schiphol Havaliman\u0131'nda da ge\u00e7en haftalarda u\u00e7u\u015flar\u0131n y\u00fczde 41.5'inde gecikme ya\u015fand\u0131. K\u00f6ln Havaliman\u0131'nda ise alana girmek i\u00e7in yolcular saatlerce kap\u0131da bekliyor.,Pandemi sonras\u0131 havayolu \u015firketleri, yer hizmetleri, g\u00fcvenlik personeli ve u\u00e7u\u015f g\u00f6revlileri dahil olmak \u00fczere t\u00fcm alanlarda ciddi bir personel yetersizli\u011fi ya\u015fayan hatta T\u00fcrkiye'de yard\u0131m isteyen Avrupa'daki havalimanlar\u0131nda check-in i\u015flemleri bitmek bilmiyor.,Sabah'\u0131n haberine g\u00f6re, Londra, Amsterdam, Roma ve Frankfurt gibi \u015fehirlerdeki b\u00fcy\u00fck havalimanlar\u0131 u\u00e7u\u015f iptalleri, uzun yolcu kuyruklar\u0131 ve biriken bagajlarla u\u011fra\u015f\u0131rken, d\u00fcnyan\u0131n bir\u00e7ok \u00fclkesinde \u0130stanbul Havaliman\u0131 \u00f6rnek g\u00f6steriliyor. ,Turizm sezonunun yo\u011fun ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 temmuz ay\u0131nda dahi operasyonlar\u0131n\u0131 ba\u015far\u0131yla y\u00f6neten \u0130GA \u0130stanbul Havaliman\u0131'n\u0131n yo\u011fun kuyruklar ya da uzun bekleme s\u00fcreleri gibi olumsuzluklar\u0131n ya\u015fanmamas\u0131 dikkat \u00e7ekiyor.,Turizmde rekor \u00fczerine rekor k\u0131ran T\u00fcrkiye'de turistlerin giri\u015f kap\u0131s\u0131 olan havalimanlar\u0131 da her g\u00fcn yeni ba\u015far\u0131lara imza at\u0131yor.,Yolcular alana en az 4 saat \u00f6nce \u00e7a\u011fr\u0131l\u0131yor. Biletleme i\u015flemleri i\u00e7in uzun kuyruklara giriliyor. 4-6 saat sonra u\u00e7a\u011f\u0131na binilebiliyor. ,Yolcular check-in i\u00e7in en az 4 saat bekliyor. Milyonlarca yolcunun a\u011f\u0131rland\u0131\u011f\u0131 \u0130stanbul'da bu s\u00fcre 1 dakika. Avrupa ve ABD'deki havalimanlar\u0131nda ise tam bir kaos hakim...