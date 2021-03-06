İstanbul'da 17 saatlik su kesintisi

\u0130SK\u0130, \u0130stanbul'da 17 saatlik su kesintisi ya\u015fanaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. \u0130\u015fte o il\u00e7eler...,\u0130stanbul Su ve Kanalizasyon \u0130daresi (\u0130SK\u0130) B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece Ar\u0131tma Tesisleri - Mimarsinan su da\u011f\u0131t\u0131m hatt\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek olan yenileme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 nedeniyle; 9 Mart Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc 22.00 ile 10 Mart \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc 15.00 saatleri aras\u0131nda B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece, \u00c7atalca ve Silivri il\u00e7elerinde su kesintisi olaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,SU ALAMAYACAK OLAN B\u00d6LGELER:\r\n\r\nB\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece il\u00e7esi: Mimarsinan, Murat\u00e7e\u015fme, T\u00fcrkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, H\u00fcrriyet, Ahmediye, G\u00fczelce, Bah\u00e7elievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri.,\u00c7atalca il\u00e7esi: \u00c7ak\u0131l, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpa\u015fa, Kalei\u00e7i ve Muratbey Mahalleleri.,Silivri il\u00e7esi: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpa\u015fa ve Semizkumlar Mahalleleri ile \u00c7anta Mahallesi'nin \u00fcst kotlar\u0131.