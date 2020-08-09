İstanbul’da 472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü

\u0130stanbul\u2019un \u00f6nemli k\u00fclt\u00fcr ve turizm varl\u0131klar\u0131ndan biri olan Mihrimah Sultan Cami K\u00fclliyesinin T\u0131p Merkezi b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn bacalar\u0131na monte edilen klima \u00fcnitelerini g\u00f6renler \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc.,1548 y\u0131l\u0131nda Kanuni Sultan S\u00fcleyman taraf\u0131ndan k\u0131z\u0131 Mihrimah Sultan ad\u0131na, Mimar Sinan\u2019a yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Mihrimah Sultan Camisinin T\u0131p Merkezi b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn bacalar\u0131na as\u0131lan klima \u00fcniteleri, tarihi dokuya zarar verdi\u011fi ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fc kirlili\u011fine neden olmas\u0131 sebebiyle sosyal medya \u00fczerinde tepkiye yol a\u00e7t\u0131.,Klima \u00fcniteleri k\u00fclliyenin tarihe dokusuna zarar verirken, vatanda\u015flar taraf\u0131ndan sosyal medya \u00fczerinde bu t\u00fcr tarihi yap\u0131tlarda ger\u00e7ekle\u015ftirilen \u00e7al\u0131\u015fmalarda daha dikkatli olunmas\u0131, tarihi dokuya zarar verilmemesine \u00f6nem g\u00f6sterilmesi istendi. \u00d6te yandan, klima \u00fcnitelerinin monte edildi\u011fi k\u00fclliyenin bacalar\u0131 havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Konuyla ilgili \u0130stanbul \u0130l K\u00fclt\u00fcr ve Turizm M\u00fcd\u00fcr\u00fc Dr. Co\u015fkun Y\u0131lmaz sosyal medya hesab\u0131ndan \u201cK\u00fclt\u00fcrel miras ecdad\u0131n hat\u0131ras\u0131, evlatlar\u0131m\u0131z\u0131n emanetidir. ,Ayasofya-i Kebir Cami-i \u015eerifi, S\u00fcmela Manast\u0131r\u0131 gibi tarihi eserlerde d\u00fcnyaya \u00f6rnek \u00e7al\u0131\u015fmalara imza att\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir d\u00f6nemde Mimar Sinan'\u0131n hat\u0131ras\u0131n\u0131 m\u0131 koruyamayaca\u011f\u0131z. Kurullar\u0131m\u0131z ve ilgililerle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fck. O klima oradan kald\u0131r\u0131lacak\u201d diye payla\u015f\u0131mda bulundu.,Klima \u00fcnitelerinin monte edilmesinin yanl\u0131\u015f bir uygulama oldu\u011funu ifade eden Birol K\u00fc\u00e7\u00fck\u015fahin, \u201cMihrimah Sultan K\u00fclliyesinin T\u0131p Merkezinin bacalar\u0131na klima \u00fcnitesi yerle\u015ftirerek tarihi dokusunun bozulmas\u0131 \u00e7ok yanl\u0131\u015f. ,Gerekli resmi i\u015flemlerin yap\u0131larak tarihi dokunun eski hale getirilmesi gerekir diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Dokuyu koruyabilmek i\u00e7in ilk yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 gibi kalmas\u0131 gerekiyor. Sadece yenileme yenileme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131lmal\u0131. Tarihi caminin \u00f6zelliklerine uygun olmal\u0131. Yetkililerin bu konuda tarihi eserlerimize sahip \u00e7\u0131kmalar\u0131 ve bu dokuyu bozanlara gerekli cezai i\u015flemleri uygulamal\u0131lar. , Bu emsal te\u015fkil ediyor ve k\u00f6t\u00fc bir \u00f6rnek. Tarihimizde b\u00f6yle k\u00f6t\u00fc \u00f6rnekler \u00e7o\u011fald\u0131k\u00e7a di\u011fer yerlerde bozulacak ve bunun \u00f6n\u00fcne ge\u00e7emeyiz. Biz atalar\u0131m\u0131zdan kalan emanetlere sahip \u00e7\u0131karak \u00e7ocuklar\u0131m\u0131za aktaraca\u011f\u0131z, onlarda \u00e7ocuklar\u0131na aktaracak. Yoksa torunlar\u0131m\u0131za b\u0131rakaca\u011f\u0131m\u0131z bir tarihimiz kalmaz\u201d diye konu\u015ftu.,KAYNAK: \u0130HA