İstanbul’da 472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü

İstanbul’un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Cami Külliyesinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına monte edilen klima ünitelerini görenler şaşkına döndü.