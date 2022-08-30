İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı (31 Ağustos 2022 elektrik kesintisi sorgulama)

İstanbul'un birçok ilçesinde 31 Ağustos 2022'de elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ, elektrik kesintisinin bazı ilçelerde 8 saati bulacağını açıkladı. Elektriği kesilen ilçelerde yaşayanlar 'elektrik ne zaman gelecek, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama' gibi konuları araştırıyorlar. Peki 31 Ağustos 2022 elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesinti sorgulama detayları haberimizde...