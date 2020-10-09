İstanbul'da çanta ve ayakkabı operasyonu

Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dünyaca ünlü firmalara ait markaların taklit ürünlerini piyasaya süren bir şebeke tespit etti.