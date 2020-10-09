İstanbul'da çanta ve ayakkabı operasyonu

Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re; \u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne ba\u011fl\u0131 G\u00fcvenlik \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc firmalara ait markalar\u0131n taklit \u00fcr\u00fcnlerini piyasaya s\u00fcren bir \u015febeke tespit etti.,Aylar \u00f6nceden ba\u015flayan takibin ard\u0131ndan \u00f6nceki g\u00fcn Bah\u00e7elievler, Esenler ve Ba\u011fc\u0131lar\u2019da 5 farkl\u0131 depoya bask\u0131n d\u00fczenledi.,Yap\u0131lan operasyonda \u00fcnl\u00fc ayakkab\u0131 ve \u00e7anta gibi markalar\u0131n taklit \u00fcr\u00fcnlerini \u00fcretip satt\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fclen 2 \u015f\u00fcpheli g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Be\u015f i\u015f yeri ve imalathane ile depoya d\u00fczenlenen bask\u0131nda bin 430 okul \u00e7antas\u0131, 252 adet etiket, 17 bin 168 \u00e7ift ayakkab\u0131, 115 bin 840 yar\u0131 mamul \u00fcr\u00fcn ve 12 rulo halinde 504 metre uzunlu\u011funda kuma\u015f ele ge\u00e7irildi.,