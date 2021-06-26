İstanbul’da deniz salyası istilası devam ediyor

\u0130stanbul\u2019da sahil \u015feritlerinde zaman zaman yo\u011funla\u015fan deniz salyas\u0131 istilas\u0131ndaki son durum havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,Sahilde y\u00fcr\u00fcyen vatanda\u015flar ise g\u00f6rd\u00fckleri manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fok oluyorlar. ,Marmara Denizinde g\u00f6r\u00fclen deniz salyas\u0131 \u0130stanbul sahillerini de kimi zaman a\u015f\u0131r\u0131 yo\u011fun bir \u015fekilde g\u00f6z\u00fckmeye devam ediyor. ,Suadiye Sahili'nde \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde tekneler, salya kapl\u0131 denizde ilerlerken ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdular.,Baz\u0131 noktalarda tamamen salya ile kapanan sahilde denizi 200 metre kadar deniz g\u00f6z\u00fckm\u00fcyor.,.,Ula\u015ft\u0131rma ve Altyap\u0131 Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck \u015eehir Belediyesi ekipleri ise sahil kenar\u0131na getirdikleri ara\u00e7lar\u0131 ile deniz y\u00fczeyindeki salyay\u0131 temizlemeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. \r\n,Y\u00fczeyi salya ile kapl\u0131 iskelenden ayr\u0131lan bot ve tekneler havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ile felaketin boyutunu g\u00f6zle \u00f6n\u00fcne seriyor.\r\n,\u0130stanbul Anadolu Yakas\u0131 Suadiye Sahili'nde havadan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde denizin b\u00fcy\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn salya ile kapland\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.