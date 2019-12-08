İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte açıklanan son sıralama...

\u0130stanbul, bir\u00e7ok \u015fehirden g\u00f6\u00e7 almaya devam ediyor. Peki \u0130stanbul'da en \u00e7ok nereli ya\u015f\u0131yor? Bak\u0131n hangi il birinci s\u0131rada... ,D\u00fcnyan\u0131n en \u00f6nemli \u015fehirlerinden olan \u0130stanbul'un n\u00fcfusu katlanarak artmaya devam ediyor. T\u00fcrkiye'nin en kalabal\u0131k n\u00fcfusuna sahip olan \u0130stanbul'da en \u00e7ok nereli ya\u015f\u0131yor her zaman merak konusu oluyor. T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu (T\u00dc\u0130K) son verilerine g\u00f6re \u0130stanbul, 15 milyon 67 bin 724 ki\u015fiyle en \u00e7ok n\u00fcfusa sahip il. Peki \u0130stanbul'da en \u00e7ok hangi ilden insan ya\u015f\u0131yor? \u0130\u015fte il il \u0130stanbul'un n\u00fcfus s\u0131ralamas\u0131!,20-A\u011fr\u0131-124.531,19-Siirt-128.348,18-Ardahan-144.757,17-Mardin-145.329,16-Diyarbak\u0131r-148.413,15-Erzincan-149.112,14-Van-153.613,13-Kars-159.606,12-Rize-163.258,11-Sinop-170.752,10-Ankara-173.756,9-Kastamonu-218.203,8-Giresun-222.610,7-Malatya-224.043,6-Trabzon-225.200,5-Erzurum-248.982,4-Samsun-264.431,3-Ordu-269.198,2-Tokat-273.310,1-Sivas-345.013