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Türkiye Gazetesi

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte açıklanan son sıralama...

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte açıklanan son sıralama...

İstanbul, birçok şehirden göç almaya devam ediyor. Peki İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Bakın hangi il birinci sırada...

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