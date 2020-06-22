İstanbul'da en ucuz konut nerede? İşte semt semt son fiyatlar

Kamu bankalar\u0131 12 ay geri \u00f6demesiz, 180 ay vadeli konut kredisi kampanyas\u0131n\u0131 ba\u015flatt\u0131. Ev almak isteyen ve elinde k\u00fc\u00e7\u00fck de olsa pe\u015finat\u0131 olanlar aray\u0131\u015flar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,Arnavutk\u00f6y 180 bin lira,Avc\u0131lar 140 bin lira,Ba\u011fc\u0131lar 260 bin lira,Bah\u00e7elievler 245 bin lira,Bak\u0131rk\u00f6y 595 bin lira,Ba\u015fak\u015fehir 175 bin lira,Bayrampa\u015fa 325 bin lira,Be\u015fikta\u015f 330 bin lira,Beylikd\u00fcz\u00fc 120 bin lira,Beyo\u011flu 260 bin lira,B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece 180 bin lira,\u00c7atalca 240 bin lira,Esenler 235 bin lira,Esenyurt 122 bin lira,Ey\u00fcpsultan 210 bin lira,Fatih 350 bin lira,Gaziosmanpa\u015fa 207 bin lira,G\u00fcng\u00f6ren 345 bin lira,Ka\u011f\u0131thane 230 bin lira,K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece 235 bin lira,Sar\u0131yer 390 bin lira,Silivri 160 bin lira,Sultangazi 235 bin lira,\u00c7ekmek\u00f6y 180 bin lira,Beykoz 545 bin lira,\u00dcmraniye 200 bin lira,Tuzla 200 bin lira,\u015ei\u015fli 245 bin lira,\u00dcsk\u00fcdar 310 bin lira,Ata\u015fehir 250 bin lira,Pendik 180 bin lira,Maltepe 210 bin lira,Kartal 240 bin lira,Kad\u0131k\u00f6y 475 bin lira,\u015eile 270 bin lira,Sultanbeyli 200 bin lira,Sancaktepe 170 bin lira,\u0130\u015fte \u0130stanbul\u2019da bulunan en ucuz daireler\u2026\r\n\r\n(Not: Evler en fazla 10 ya\u015f\u0131nda, 1. Kat ve \u00fcst\u00fc, 2+1, krediye uygun \u015fekildedir),(H\u00fcrriyet)