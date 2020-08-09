İstanbul'da faciadan dönüldü! Üst geçit böyle çöktü

\u0130stanbul'da faciadan d\u00f6n\u00fcld\u00fc! \u00dcst ge\u00e7it b\u00f6yle \u00e7\u00f6kt\u00fc... \u0130\u015fte detaylar!,Olay, saat 08.00 s\u0131ralar\u0131nda Ey\u00fcpsultan Hasdal Otoyolu Hasdal K\u0131\u015flas\u0131 \u00f6n\u00fcnde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re sabah saatlerinde k\u0131\u015fla \u00f6n\u00fcndeki \u00fcst ge\u00e7it hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenle b\u00fcy\u00fck bir g\u00fcr\u00fclt\u00fcyle \u00e7\u00f6kt\u00fc. \u00c7\u00f6kme sonras\u0131 yol tamamen trafi\u011fe kapand\u0131.,Olay\u0131n ard\u0131ndan \u00e7evredeki s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine itfaiye, polis, sa\u011fl\u0131k ve Karayollar\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne (KGM) ba\u011fl\u0131 ekipler sevk edildi. K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen ekipler, yol \u00fczerinde \u00f6nlem alarak g\u00fcvenlik \u015feridi \u00e7ekti. Olay nedeniyle otoyolunda uzun ara\u00e7 kuyru\u011fu olu\u015ftu. Ya\u015fanan trafik nedeniyle ekipleri, ara\u00e7lar\u0131 ters istikamete y\u00f6nlendirerek trafi\u011fi azaltmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.,\u00d6te yandan, k\u0131\u015flan\u0131n duvar\u0131 ise zarar g\u00f6rd\u00fc. B\u00fcy\u00fck pani\u011fin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 olayda ekipler \u00e7\u00f6ken \u00fcstge\u00e7itteki par\u00e7alar\u0131 kald\u0131rmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. Polisin olayla ilgili incelemesi s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,Ey\u00fcpsultan Kaymakam\u0131 \u0130hsan Kara, Ey\u00fcpsultan'da Hasdal K\u0131\u015flas\u0131 \u00f6n\u00fcndeki yaya \u00fcst ge\u00e7idinde meydana gelen \u00e7\u00f6kmenin ard\u0131ndan olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.\r\n\r\nDaha sonra bas\u0131n mensuplar\u0131na a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Kara, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:,"\u00dcst ge\u00e7idin \u00e7\u00f6kmesi dolay\u0131s\u0131yla \u015f\u00fck\u00fcrler olsun ki herhangi bir \u00f6l\u00fc, yaral\u0131 veya vatanda\u015f\u0131n arabas\u0131n\u0131n \u00fcst ge\u00e7it alt\u0131nda kalmas\u0131 gibi bir vaka ya\u015fanmad\u0131. Metro in\u015faat\u0131na \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir zarar vermedi\u011fini memnuniyetle \u00f6\u011frendim. Hepimize ge\u00e7mi\u015f olsun. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n ba\u015fka bir yoldan sevk edilerek trafi\u011fin kontrol edilmesi konusunda arkada\u015flar \u00f6nlemlerini alm\u0131\u015f durumdalar. Her t\u00fcrl\u00fc tedbir al\u0131nd\u0131.",Bir gazetecinin "Kazan\u0131n neden kaynakland\u0131\u011f\u0131 belli mi? Sa\u011f tarafta bir in\u015faat \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 var?" sorusu \u00fczerine Kaymakam Kara, "Bu tabii ara\u015ft\u0131rma konusudur. \u0130lgililer sebeplerini sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rmaya devam ediyorlar." cevab\u0131n\u0131 verdi. (\u0130HA\/AA)