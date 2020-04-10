İstanbul'da güneşli havayı gören parklara koştu

Koronavir\u00fcs \u00f6nlemleri \u0130stanbul ba\u015fta olmak \u00fczere T\u00fcrkiye genelinde ekiplerce denetleniyor. ,Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, bunun \u00fczerine s\u0131k s\u0131k parka gelerek burada oturanlardan evlerine gitmelerini istiyor.\r\n,Sabah saatlerinde poyraz\u0131n etkisi oldu\u011fu \u0130stanbul Bo\u011faz\u0131, turkuaz rengiyle dikkat \u00e7ekerken sakinlik ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,Bir s\u00fcre \u00f6nce \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi ekiplerinin dezenfekte \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada \u0131slanmamak i\u00e7in k\u0131sa s\u00fcreli\u011fine oturduklar\u0131 banklardan kalkan, g\u00f6revlilerin uzakla\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan buraya gelerek gazete ka\u011f\u0131tlar\u0131 ile kurutmaya \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n ard\u0131ndan g\u00fcne\u015fli hava ile birlikte park tekrar ziyaret\u00e7ilerle doldu.\r\n