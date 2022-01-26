İstanbul’da kartpostallık görüntüler

Yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n durmas\u0131yla beyazlara b\u00fcr\u00fcnen \u0130stanbul g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131. 7 tepeli \u015fehrin her tepesi karla kapl\u0131 olan \u0130stanbul drone ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Yurdun genelini etkisi alt\u0131na alan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve tipi etkisini \u0130stanbul\u2019da da g\u00f6sterdi. Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle \u0130stanbullular zor anlar ya\u015fad\u0131. ,Karayolunun yan\u0131 s\u0131ra havayolu da olumsuz hava ko\u015fullar\u0131ndan etkilendi. Hava ula\u015f\u0131m\u0131 dururken u\u00e7u\u015flar\u0131 iptal olan yolcularsa havaliman\u0131nda mahsur kald\u0131. ,\u0130stanbul Bo\u011faz\u0131\u2019ndaki kar manzaras\u0131 kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. Dev T\u00fcrk bayra\u011f\u0131n\u0131n bembeyaz \u00f6rt\u00fc \u00fczerinde dalgalanmas\u0131 g\u00f6rsel \u015f\u00f6len yaratt\u0131.