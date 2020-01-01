İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı sürprizi

\u0130stanbul'da \u00f6zellikle Anadolu Yakas\u0131'n\u0131n y\u00fcksek kesimlerinde k\u0131sa s\u00fcreli kar ve dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,\u0130stanbul'un Anadolu Yakas\u0131'n\u0131n y\u00fcksek kesimlerinde kar ve dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, 21.00 sular\u0131nda ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 Beykoz \u00c7avu\u015fba\u015f\u0131 mevkisinde zaman zaman dolu \u015feklinde devam etti. Beykoz'un yan\u0131 s\u0131ra \u00c7ekmek\u00f6y'\u00fcn y\u00fcksek kesimlerinde de k\u0131sa s\u00fcreli kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n\r\n,Avrupa Yakas\u0131'nda ise Beyo\u011flu'nun ba\u015fta Taksim olmak \u00fczere baz\u0131 b\u00f6lgelerinde k\u0131sa s\u00fcre dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.