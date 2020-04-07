İstanbul’da koltuk değnekleriyle dışarıya çıkan yaşlı adam 'pes' dedirtti

D\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan koronavir\u00fcs nedeniyle al\u0131nan \u00f6nlemler kapsam\u0131nda 20 ya\u015f alt\u0131 ve 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc ile \u00f6zellikle kronik rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 olan vatanda\u015flara \u201csoka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131\u201d uygulanmaya ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131. Bu kapsamda il\u00e7e genelinde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na h\u0131z kesmeden devam eden Beyo\u011flu \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 Kas\u0131mpa\u015fa Polis Merkezi Amirli\u011fi ekipleri, semt genelinde \u00f6zellikle kapal\u0131 alanlarda maske denetimlerinde bulundu.,Denetimler kapsam\u0131nda K\u0131z\u0131lay Meydan\u0131na gelen polis, d\u0131\u015far\u0131daki vatanda\u015flara \u201csa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131z i\u00e7in evde kal\u0131n\u201d uyar\u0131s\u0131nda bulundu. D\u0131\u015far\u0131da olup da maske takmayan vatanda\u015flara ise maskelerini takmalar\u0131 y\u00f6n\u00fcnde bilgi verildi.,Market, bakkal ve b\u00fcfe gibi vatanda\u015flar\u0131n toplu olarak bulundu\u011fu i\u015f yerlerine giren polis, kapal\u0131 alanda tak\u0131lmas\u0131 zorunlu oldu\u011fu halde maske takmayan \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015flara ise \u201cH\u0131fz\u0131ss\u0131hha Kanunu ve tedbirlere uymad\u0131klar\u0131\u201d gerek\u00e7esiyle biner lira idari para cezas\u0131 uygulad\u0131. ,Denetimlere devam eden Kas\u0131mpa\u015fa Polis Merkezi Amirli\u011fi ekipleri, 20 ya\u015f alt\u0131 ye\u011feniyle d\u0131\u015far\u0131da dola\u015fan bir vatanda\u015fa ise yapt\u0131klar\u0131n\u0131n yanl\u0131\u015f oldu\u011funu belirtti. Vatanda\u015f\u0131n kendini savunmas\u0131 \u00fczerine duruma m\u00fcdahale eden polis, evde gitmeleri ve sa\u011fl\u0131klar\u0131 i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kmamalar\u0131 uyar\u0131s\u0131nda bulundu.,Semtin ara sokaklar\u0131nda denetimlere devam eden polis ekipleri, \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f\u0131n b\u00fcfe \u00f6n\u00fcnde sohbet etti\u011fini g\u00f6rd\u00fc. Vatanda\u015flara \u201csosyal mesafe\u201d uyar\u0131s\u0131nda bulunan polis, maske takmalar\u0131n\u0131 da s\u00f6yledi.,O esnada 70 ya\u015flar\u0131ndaki bir adam\u0131n koltuk de\u011fnekleriyle d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark eden polis, soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131na ra\u011fmen neden d\u0131\u015far\u0131da oldu\u011funu sordu. Cevap vermekte zorlanan ya\u015fl\u0131 adam ard\u0131ndan koltuk de\u011fnekleriyle evine gitmek istedi. Ancak polis ya\u015fl\u0131 adam\u0131n tek ba\u015f\u0131na gitmesine izin vermedi. Y\u00fcr\u00fcmekte zorlanmas\u0131na ra\u011fmen kendisinin gidebilece\u011fi y\u00f6n\u00fcnde \u0131srarda bulunan ya\u015fl\u0131 adama polis evine kadar refakat etti.,Polisin ya\u015fl\u0131 adam\u0131 g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6ren binadaki vatanda\u015flar ise o\u011fluna haber verdi. O\u011flunun a\u015fa\u011f\u0131ya inmesinin ard\u0131ndan polis, \u201cB\u00f6yle bir havada zorla y\u00fcr\u00fcyor bir de koltuk de\u011fnekleriyle d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131km\u0131\u015f\u201d dedi. O\u011fluna babas\u0131n\u0131n risk grubunda oldu\u011funu belirten polis, d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kmas\u0131na m\u00fcsaade etmemesini s\u00f6yledi. ,Ya\u015fl\u0131 adam\u0131n, \u201cs\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kt\u0131m, bir daha \u00e7\u0131kmam\u201d demesi \u00fczerine o\u011flu ise, \u201cs\u0131k\u0131lma yok, balkona \u00e7\u0131kacaks\u0131n\u201d cevab\u0131n\u0131 verdi. O esnada ya\u015fl\u0131 adam\u0131n e\u015fi ise balkondan, \u201cGetirin onu buraya, d\u0131\u015far\u0131ya salmay\u0131n, b\u0131kt\u0131k art\u0131k\u201d diyerek seslendi. Kom\u015fular\u0131n, \u201celinize sa\u011fl\u0131k\u201d diyerek te\u015fekk\u00fcr etti\u011fi polis ekipleri ard\u0131ndan denetimlere devam etti.\r\nKas\u0131mpa\u015fa Polis Merkezi Amirli\u011fi ekiplerinin denetimlere aral\u0131ks\u0131z devam edece\u011fi \u00f6\u011frenildi. (\u0130HA),Yurt genelinde denetimler s\u00fcr\u00fcyor... \u0130stanbul\u2019da koltuk de\u011fnekleriyle d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kan ya\u015fl\u0131 adam 'pes' dedirtti!