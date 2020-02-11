İstanbul’da korkunç cinayet: “Anne ben ölüyorum”

Ustah\u00fcseyin\u2019den geriye ise arkada\u015flar\u0131yla \u00e7ekildi\u011fi foto\u011fraflar ve ara\u00e7 kullan\u0131rken kaydedilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri kald\u0131. Gencin cenazesinin incelenmek \u00fczere Adli T\u0131p Kurumu morguna g\u00f6t\u00fcr\u00fclece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\nKaynak: \u0130HA,Ancak gen\u00e7 kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131. Olay\u0131n ard\u0131ndan polis ekipleri, g\u00fcvenlik \u015feridi \u00e7ekerek evde ve bah\u00e7ede bir s\u00fcre inceleme yapt\u0131. Kovanlar\u0131 toplayarak \u00e7evrede geni\u015f \u00e7apl\u0131 inceleme ba\u015flatan polis, zanl\u0131n\u0131n yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.,Olay, d\u00fcn saat 22.30 s\u0131ralar\u0131nda Beyo\u011flu Kas\u0131mpa\u015fa\u2019da meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re motosikletli kuryelik yapan 20 ya\u015f\u0131ndaki Niyazi Ustah\u00fcseyin ak\u015fam saatlerinde evine geldi. ,Can havliyle s\u00fcr\u00fcnerek odadan \u00e7\u0131kan gen\u00e7 yan odada oturan annesine y\u00f6nelerek \u201cAnne ben \u00f6l\u00fcyorum\u201d dedikten sonra yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131. Deh\u015fete kap\u0131lan ailesinin ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine sa\u011fl\u0131k ve polis ekibi sevk edildi. Bir s\u00fcre sonra olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, a\u011f\u0131r yaral\u0131 Niyazi Ustah\u00fcseyin\u2019i yapt\u0131klar\u0131 ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan ambulansla Taksim \u0130lkyard\u0131m E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131rd\u0131,Gen\u00e7 bir s\u00fcre sonra yan odaya ge\u00e7ip kap\u0131y\u0131 kapatt\u0131ktan sonra sigara i\u00e7meye ba\u015flad\u0131. Gen\u00e7, cep telefonundan da s\u00f6zl\u00fcs\u00fcyle mesajla\u015ft\u0131\u011f\u0131 esnada d\u0131\u015far\u0131dan yakla\u015fan kimli\u011fi belirsiz y\u00fcz\u00fc maskeli bir \u015fah\u0131s, silah\u0131n\u0131 cama do\u011frultarak kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131.,Karde\u015fi Onur Ustah\u00fcseyin ise, \u201cBir zanl\u0131 geliyor, sabahtan ak\u015fama kadar hemen \u015fu k\u00f6\u015feden giri\u015fimiz var. Sadece biri biliyor, onun \u00e7ete arkada\u015flar\u0131 bunu yap\u0131yor. Arkadan giriyorlar, sabahta g\u00f6zl\u00fcyorlar. Onlar\u0131 g\u00f6ren var, y\u00fczlerinde sadece maske varm\u0131\u015f. Bir arkada\u015f\u0131m\u0131z onunla kar\u015f\u0131la\u015fm\u0131\u015f. ,Olay hakk\u0131nda konu\u015fan anne Zeynep Ustah\u00fcseyin, \u201cBen o\u011flumun kan\u0131 yerde kals\u0131n istemiyorum. Kanunlar\u0131n cezalar\u0131n\u0131 vermesini istiyorum. Hepsinin toplanmas\u0131n\u0131 istiyorum ve hepsinden de \u015fikayet\u00e7iyim. Olay oldu\u011funda odadayd\u0131m, o\u011flum burada tek ba\u015f\u0131na mesajla\u015f\u0131yordu. Biri geliyor o\u011fluma silah s\u0131k\u0131yor. Bunlar 1-2 ki\u015fi de\u011fil, bunlar \u00e7eteye giriyorlar. Bah\u00e7eden giriyorlar, camdan o\u011flumu g\u00f6zetliyorlar koltukta oturdu\u011funu g\u00f6r\u00fcyorlar. Ondan sonra 5 el ate\u015f ediyorlar. Kanlar i\u00e7erisinde kendini d\u0131\u015far\u0131ya att\u0131. Bana, \u2018Anne ben \u00f6l\u00fcyorum\u2019 dedi. \u00c7ocu\u011fumu kaybettim, ben nas\u0131l ac\u0131 \u00e7ekiyorsam Allah\u2019ta onlara \u00e7ektirsin\u201d dedi.\r\n,Olay\u0131n ard\u0131ndan zanl\u0131 ka\u00e7arak kay\u0131plara kar\u0131\u015f\u0131rken, Ustah\u00fcseyin\u2019in ise kalbine 2, koluna 2, b\u00f6bre\u011fine ise 1 kur\u015fun isabet ederek a\u011f\u0131r yaraland\u0131. ,\u00d6te yandan, \u015fizofren tan\u0131s\u0131 nedeniyle bir s\u00fcredir psikolojik tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenilen Niyazi Ustah\u00fcseyin\u2019in 1 y\u0131ld\u0131r s\u00f6zl\u00fc oldu\u011fu bilgisine ula\u015f\u0131ld\u0131. Tedavinin ard\u0131ndan askere gidece\u011fini s\u00f6yleyen Ustah\u00fcseyin\u2019in d\u00f6n\u00fc\u015fte de evlilik haz\u0131rl\u0131klar\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Buradan a\u011fabeyime 5 el ate\u015f ediyorlar. A\u011fabeyim burada otururken yere y\u0131\u011f\u0131l\u0131yor, i\u00e7eriye ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. \u0130\u00e7eride de \u2018anne ben \u00f6l\u00fcyorum\u2019 dedi. Ondan sonra ambulans\u0131 arad\u0131k, 15 dakika sonra geldi. Polis ekipleri geldikten sonra ambulans geldi. Yolda da kalp krizi ge\u00e7irdi dediler. 20 ya\u015f\u0131ndayd\u0131, psikolojik tedavi g\u00f6r\u00fcyordu, tedavi bittikten sonra askere gidecekti. Do\u011fum g\u00fcn\u00fcne 3 g\u00fcn vard\u0131, 14 \u015eubat\u2019ta do\u011fmu\u015ftu\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n