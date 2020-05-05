İstanbul’da koronavirüs değişimi

\u0130\u015fte \u015eirinevler'in son hali...,TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde olu\u015fan kilometrelerce ara\u00e7 kuyru\u011fu soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131 nedeniyle ortadan kayboldu., \u0130stanbul genelinde vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 \u00f6ncesi ve sonras\u0131 havadan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler, \u015fehirde ya\u015fanan de\u011fi\u015fimi g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi.,\u015eehirler aras\u0131 seyahat k\u0131s\u0131tlamas\u0131 nedeniyle 15 Temmuz \u015eehitler Otogar\u0131 bo\u015f kald\u0131. Bu s\u00fcre i\u00e7erisinde otogar tadilat\u0131 ise yap\u0131lmaya devam ediliyor. ,KAYNAK: \u0130HA,Salg\u0131ndan \u00f6nce \u015eirinevler\u2019de otob\u00fcs dura\u011f\u0131nda ve E-5 karayolunda olu\u015fan yo\u011funluk yerini sessizli\u011fe b\u0131rakt\u0131.,.,Turistlerin \u0130stanbul\u2019da en \u00e7ok ziyaret etti\u011fi ve etkinliklerin d\u00fczenlendi\u011fi Sultanahmet Meydan\u0131 vir\u00fcsle m\u00fccadele kapsam\u0131nda soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131 nedeniyle sessizli\u011fe b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. ,D\u00fcnya \u00fclkelerinde salg\u0131n haline gelen koronavir\u00fcs T\u00fcrkiye\u2019de de hayat\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde etkiledi. Herg\u00fcn binlerce yerli ve yabanc\u0131 turistin ziyaret etti\u011fi alanlar bo\u015f kald\u0131. ,Hafta sonu kalabal\u0131k nedeniyle ad\u0131m atacak yer bulunamayan Taksim ve \u0130stiklal Caddesi'nin vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 \u00f6ncesi ve sonras\u0131ndaki b\u00fcy\u00fck de\u011fi\u015fimi havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.