İstanbul'da Kurban Bayramı sakinliği: Yollar boş kaldı

,Bo\u015f yollar havadan dronla g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi trafik verilerine g\u00f6re saat 08.00 s\u0131ralar\u0131nda \u0130stanbul'da trafik yo\u011funlu\u011fu y\u00fczde 4 olarak \u00f6l\u00e7\u00fcl\u00fcrken, ana arterlerin a\u00e7\u0131k oldu\u011fu g\u00f6zlendi.,\u0130stanbul'da vatanda\u015flar\u0131n Kurban Bayram\u0131 tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile otoyollar bo\u015f kald\u0131. \r\n,Kurban Bayram\u0131n\u0131n birinci g\u00fcn\u00fcnde \u0130stanbul'da kimse olmay\u0131nca yollar bo\u015f kald\u0131. ,Trafik yo\u011funlu\u011fu y\u00fczde 4\u2019lere kadar d\u00fc\u015ferken, bo\u015f kalan yollar havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Kurban Bayram\u0131'n\u0131n birinci g\u00fcn\u00fcnde \u0130stanbul'da normalde ya\u015fanan trafik yo\u011funlu\u011funun aksine yollar bo\u015f oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,Vatanda\u015flar\u0131n 9 g\u00fcnl\u00fck tatillerini \u0130stanbul d\u0131\u015f\u0131nda ge\u00e7irmesi nedeniyle Anadolu Yakas\u0131 D-100 karayolunda trafik yo\u011funlu\u011fu azald\u0131. \r\n\r\n,Yo\u011funlu\u011fun az oldu\u011fu ve ara\u00e7 seyrinin rahat\u00e7a sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 Anadolu Yakas\u0131 D-100 karayolu havadan dron ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.