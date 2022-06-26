İstanbul'da kurbanlık satışları hızlı başladı: Kısa sürede bitecek

Akrabalar\u0131 ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n kurbanl\u0131k almas\u0131 i\u00e7in vekalet verdi\u011fi Ahmet Kaya ise farkl\u0131 \u00e7ad\u0131rlardan yedi b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan sat\u0131n ald\u0131.\r\n\r\nTrabzonlu oldu\u011funu dile getiren Kaya, "Hayvanlar\u0131, e\u015f dost ve akrabalar i\u00e7in al\u0131yorum. Hayvandan anlamayanlar var onlar ad\u0131na buraya geldim. \u00c7ad\u0131rlara girmeyenler ve bu havay\u0131 solumak istemeyenler i\u00e7in hayvanlar\u0131n\u0131 al\u0131yorum, kesimini yap\u0131p teslim ediyorum. Ge\u00e7en sene 15 bin lira olan hayvan bu y\u0131l 42 bin lira oldu. Sat\u0131c\u0131lar da girdi fiyatlar\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor. Hayvanlar birka\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr burada. \u00d6rne\u011fin bu \u00e7ad\u0131rdakiler neredeyse bitti. Hayvan alacak vatanda\u015flar son g\u00fcne b\u0131rakmamal\u0131." diye konu\u015ftu.,Bah\u00e7elievler Belediyesi Sa\u011fl\u0131k \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcr\u00fc Tibet Bayhan, AA muhabirine, kurbanl\u0131klar\u0131n sevki, se\u00e7imi ve kesimiyle ilgili bilgiler verdi.\r\n\r\nKurbanl\u0131klar\u0131n belli evraklara sahip olmas\u0131 gerekti\u011fini belirten Bayhan, "En ba\u015fta hayvan\u0131n pasaportu olmas\u0131 gerekiyor. Kulak k\u00fcpeleri ve ba\u015fka illerden gelenlerde iller aras\u0131 veteriner sa\u011fl\u0131k raporlar\u0131 olmal\u0131. Bu belgelerle beraber pazara hayvanlar kabul ediliyor." dedi.,Bayhan, Bah\u00e7elievler Belediyesi olarak Anadolu'dan gelen sat\u0131c\u0131lara rahat bir ortam sa\u011flamaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131, alanda kafe, mescit, du\u015f ve tuvalet gibi ihtiya\u00e7lar i\u00e7in b\u00f6l\u00fcmlerin olu\u015fturuldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nHayvanlar\u0131n g\u00fcnl\u00fck sulama ihtiya\u00e7lar\u0131 ve g\u00fcbre \u00e7ukurlar\u0131na yap\u0131lacak ta\u015f\u0131malar konusunda da hizmet verdiklerini ifade eden Bayhan, vatanda\u015flar\u0131n taleplerini do\u011frudan yetkililere iletebildi\u011fini anlatt\u0131.\r\n\r\nBayhan, kurbanl\u0131k kesimleriyle ilgili de gerekli tedbirlerin al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirerek, "Tedbirler al\u0131nd\u0131. K\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvanlar\u0131n kesimi pazar alan\u0131nda ayr\u0131lan yerde yap\u0131lacak. B\u00fcy\u00fckba\u015f hayvanlar ise pazara yak\u0131n yerde hizmet veren kesimhanemizde yap\u0131lacak. Ge\u00e7mi\u015f y\u0131llarda oldu\u011fu gibi bu y\u0131l da tedbirlerimizi ald\u0131k." \u015feklinde konu\u015ftu.,G\u00fcm\u00fc\u015fhane'den pazara kurbanl\u0131k getiren Yavuz Ta\u015fk\u0131n ise \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n"Her y\u0131l buraya kurbanl\u0131k getiriyoruz. Bu y\u0131l 23 hayvan getirdik. Sat\u0131\u015flar\u0131m\u0131z erken bitecek gibi, elimizde sadece d\u00f6rt hayvan kald\u0131. Fiyatlar iyi. Sat\u0131c\u0131y\u0131 memnun edecek seviyede. Bu sene vatanda\u015flar\u0131m\u0131z bayrama do\u011fru alma gibi bir tercihte bulunmad\u0131. Hayvanlar\u0131n 15 g\u00fcnl\u00fck yemini yan\u0131m\u0131zda getirdik. Bak\u0131mlar\u0131n\u0131 aksatmadan yap\u0131yoruz. Ge\u00e7en y\u0131l canl\u0131 hayvan\u0131n kilogram fiyat\u0131 30 liralardayd\u0131, bu y\u0131l 70-75 lira aras\u0131nda olacak.",Kars, Erzurum, A\u011fr\u0131, Ardahan, G\u00fcm\u00fc\u015fhane, Tokat, \u00c7ank\u0131r\u0131, Amasya, Samsun ve Kastamonu gibi Anadolu'nun \u00e7e\u015fitli illerinden \u0130stanbul'a gelen besiciler, b\u00fcy\u00fckba\u015f ve k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvanlar\u0131n\u0131 \u00c7oban\u00e7e\u015fme'deki pazarda sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131.B\u00fcy\u00fck ve k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvanlar k\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce pazarlardaki yerlerini al\u0131rken, besiciler ellerindeki kurbanl\u0131klar\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131 \u015fimdiden satman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015f\u0131yor. Sat\u0131\u015flardan memnun olan besiciler, vatanda\u015flara kurbanl\u0131k al\u0131m\u0131n\u0131 son g\u00fcnlere b\u0131rakmamalar\u0131 tavsiyesinde bulunuyor.\r\n\r\n\r\n,Kurban almaya gelenlere tavsiyelerde bulunan Bayhan, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"Kulak k\u00fcpesini sistem \u00fczerinden sorgulad\u0131klar\u0131nda hayvana ait b\u00fct\u00fcn bilgilere ula\u015fabilirler. Bug\u00fcne kadar yap\u0131lan a\u015f\u0131lar\u0131, sa\u011fl\u0131k problemi ya\u015fad\u0131ysa buna ili\u015fkin ve ya\u015f\u0131na dair \u00f6nemli bilgileri buradan takip edebilirler. Pazara gelenler kurbana bakt\u0131klar\u0131nda hayvan\u0131n genel duru\u015funun d\u00fczg\u00fcn olmas\u0131na dikkat etsinler. D\u00f6rt aya\u011f\u0131 \u00fczerinde rahatl\u0131kla durabilen, t\u00fcyleri parlak, bak\u0131\u015flar\u0131 canl\u0131, kulak, boynuz ve kuyruk gibi b\u00f6lgelerini sa\u011flam olmas\u0131na bakmal\u0131lar. Hayvan\u0131n a\u011fz\u0131ndan, burnundan ve kulaklar\u0131ndan ak\u0131nt\u0131 gelmemeli. Solunum g\u00fc\u00e7l\u00fc\u011f\u00fc \u00e7ekmemesi \u00f6nemli.",Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesinde \u0130stanbul'da kurulan hayvan pazarlar\u0131, kurbanl\u0131k sat\u0131c\u0131lar\u0131 ile al\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 bir araya getiriyor.\r\n,Tokat'tan pazara 68 kurbanl\u0131k getiren Mehmet \u015eavk\u0131ran, iki g\u00fcn i\u00e7inde 20 kurbanl\u0131k satt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u015eavk\u0131ran, bu sene sat\u0131\u015flar\u0131n iyi oldu\u011funu belirterek, "Vatanda\u015flar hayvanlar\u0131n\u0131 erkenden al\u0131yor, \u00e7\u00fcnk\u00fc ge\u00e7en y\u0131l kurbanl\u0131k kalmam\u0131\u015ft\u0131. Hayvan say\u0131s\u0131n\u0131n az olmas\u0131 etkili oldu. \u0130n\u015fallah hayvanlar\u0131m\u0131z\u0131 bitirece\u011fiz. Her y\u0131l \u00f6zel istek \u00fczerine tonluk hayvan getiriyorum. Bu y\u0131lki hayvan\u0131 74 bin liraya satt\u0131k. Ge\u00e7en y\u0131l canl\u0131 hayvanda kilogram 30-35 lirayd\u0131, bu y\u0131l ise 65-70 lira aras\u0131nda olacak." diye konu\u015ftu.