İstanbul’da merdivenler dondu, vatandaş zor anlar yaşadı

\u0130stanbul\u2019da etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle hayat durma noktas\u0131na geldi. \r\n,\r\nBah\u00e7elievler metrob\u00fcs \u00fcst ge\u00e7idini kullanan yayalar uzun s\u00fcre \u00fcst ge\u00e7itten inmek ve \u00fcst ge\u00e7ide \u00e7\u0131kmak i\u00e7in b\u00fcy\u00fck u\u011fra\u015f verirken, baz\u0131 vatanda\u015flar duruma isyan etti.,Kar nedeniyle y\u00fcr\u00fcyen merdivenler ve \u00fcst ge\u00e7itler donarak buz tuttu. ,\u00dcst ge\u00e7idi kullanan vatanda\u015flar karla kapl\u0131 merdivenlerden g\u00fc\u00e7l\u00fckle y\u00fcr\u00fcyebildi.\r\n,.