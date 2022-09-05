İstanbul'da sekiz saatlik elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı (5 Eylül 2022 İstanbul elektrik kesintisi listesi)

5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu, BEDAŞ İstanbul'un birçok ilçesini uyardı. 5 Eylül 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım ve yatırım programı çalışmaları kapsamında yapılacak olan kesintilerin bazı ilçelerde 8 saate kadar sürmesi bekleniyor. İşte ilçe ilçe İstanbul BEDAŞ AYEDAŞ 5 Eylül elektrik kesintisi listesi...