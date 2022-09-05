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Türkiye Gazetesi

İstanbul'da sekiz saatlik elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı (5 Eylül 2022 İstanbul elektrik kesintisi listesi)

İstanbul'da sekiz saatlik elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı (5 Eylül 2022 İstanbul elektrik kesintisi listesi)

5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu, BEDAŞ İstanbul'un birçok ilçesini uyardı. 5 Eylül 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım ve yatırım programı çalışmaları kapsamında yapılacak olan kesintilerin bazı ilçelerde 8 saate kadar sürmesi bekleniyor. İşte ilçe ilçe İstanbul BEDAŞ AYEDAŞ 5 Eylül elektrik kesintisi listesi...

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