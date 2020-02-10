İstanbul'da tarifeler değişti! İşte yeni akbil fiyatları

\u0130stanbul'da toplu ula\u015f\u0131m \u00fccretlerine y\u00fczde 35 zam yap\u0131ld\u0131. ,Bug\u00fcn itibaren uygulanmaya ba\u015flanan yeni tarife ile 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan \u00f6\u011frenci bileti 1,75 lira, Ayl\u0131k akbil de olarak bilinen 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan \u00f6\u011frenci mavi kart\u0131 50 liradan sat\u0131lacak.\r\n\r\n,\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi'ne (\u0130BB) ba\u011fl\u0131 Afet Koordinasyon Merkezi'nde ger\u00e7ekle\u015fen Ula\u015f\u0131m Koordinasyon Merkezi toplant\u0131s\u0131nda \u00f6zel halk otob\u00fcs\u00fc, \u0130ETT, metro ve metrob\u00fcs tarifelerinde en k\u0131sa mesafe \u00fccreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye y\u00fckseltilmesi i\u00e7in karar alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u0130stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar\u0131 Birli\u011fi (\u0130STESOB) zamm\u0131 duyurmu\u015ftu. Yeni tarife bug\u00fcn itibaren uygulanmaya ba\u015fland\u0131.\r\n\r\n,Marmaray bini\u015f \u00fccretleri 5,70 liradan 7,75 liraya \u00f6\u011frenci ise 1,25'den 1,70 liraya \u00e7\u0131kt\u0131. Metrob\u00fcs ise 1 durak, 1,95'den 2,50'ye, 3 durak 3,25'den 3,50'ye, 4-9 aras\u0131 durak 3,4'den 4 liraya, 10-15 aras\u0131 durak 3,50'den 4,40'a, 16-21 aras\u0131 durak 3,60'dan 4,60'a, 22-27 aras\u0131 durak 3,85'den 4,75'e, 28-33 aras\u0131 durak 3,85 den 4,85'e, 34-43 aras\u0131 durak ise 4,85'den 5.20'ye \u00e7\u0131kt\u0131.,Otob\u00fcs ve \u0130BB'ye ba\u011fl\u0131 rayl\u0131 sistemlerde tam bilet aktarma \u00fccretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira,ikinci aktarma 1,90 lira, \u00fc\u00e7, d\u00f6rt ve be\u015finci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. \u00d6\u011frenci aktarma \u00fccretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuru\u015f, ikinci aktarma 0,70 kuru\u015f, \u00fc\u00e7, d\u00f6rt ve be\u015finci aktarmalar 0,60 kuru\u015f olacak. \u015eehir Hatlar\u0131 Vapurlar\u0131 ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlar\u0131nda da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollar\u0131nda aktarma \u00fccretleri ise \u015f\u00f6yle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, \u00fc\u00e7, d\u00f6rt ve be\u015finci aktarma 2 lira oldu.