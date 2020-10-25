İstanbul’da vapur seferlerine sis engeli

\u0130stanbullular pazar g\u00fcn\u00fcne sisli bir hava ile uyand\u0131.,Beyaza b\u00fcr\u00fcnen mega kentte, Ayvansaray ve Hali\u00e7 K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'nde s\u00fcr\u00fcc\u00fcler g\u00f6r\u00fc\u015f mesafesinin 50 metreye d\u00fc\u015fmesi nedeniyle kimi zaman zor anlar ya\u015fad\u0131.,T\u00fcm kenti etkisi alt\u0131na alan sis, Yenibosna ve E-5'te de kartpostall\u0131k manzaralar\u0131n olu\u015fmas\u0131na neden oldu.,\u0130\u015fe gitmek \u00fczere yola \u00e7\u0131kan vatanda\u015flar ise t\u00fcm kenti etkisi alt\u0131na alan sisin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fcn tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n,\u0130stanbul\u2019da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya ba\u015flayan sis sabah saatlerinde megakentin \u00fczerini kaplad\u0131.,\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi (\u0130BB) Ula\u015f\u0131m Y\u00f6netim Merkezi, Harem-Sirkeci Arabal\u0131 vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeni ile ge\u00e7ici s\u00fcreyle iptal edildi\u011fini duyurdu.,