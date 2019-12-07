İstanbul'da vatandaşların eşek ve sıpa şaşkınlığı

Bir milyona yakla\u015fan n\u00fcfusu ve yo\u011fun g\u00f6\u00e7 almas\u0131yla dikkat \u00e7eken Esenyurt'ta il\u00e7enin ortas\u0131nda bir e\u015fek ve yan\u0131ndaki s\u0131pas\u0131n\u0131 \u00e7imenleri yerken g\u00f6ren vatanda\u015flar \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131klar\u0131n\u0131 gizleyemedi.,Zaman zaman yola da \u00e7\u0131kan e\u015fek ve s\u0131pas\u0131 trafikte de tehlike olu\u015fturdu.,E\u015feklerin sevimli hallerini g\u00f6ren vatanda\u015flar\u0131n baz\u0131lar\u0131 birlikte foto\u011fraf \u00e7ektirirken, baz\u0131lar\u0131 ise onlar\u0131 cep telefonlar\u0131na kaydetti.,E\u015fek yo\u011fun trafikte kar\u015f\u0131ya ge\u00e7ince yavrusu ge\u00e7emedi. Bu s\u0131rada orada bulunan bir vatanda\u015f\u0131n ise s\u0131pay\u0131 kucaklayarak yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7irmesi ilgin\u00e7 anlar olu\u015fturdu.,S\u0131pay\u0131 kar\u015f\u0131dan kar\u015f\u0131ya ge\u00e7iren bir vatanda\u015f ise "Hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirdim eski g\u00fcnlerimiz akl\u0131ma geldi" diye konu\u015ftu.,