İstanbul'da vatandaşların eşek ve sıpa şaşkınlığı

Bir milyona yaklaşan nüfusu ve yoğun göç almasıyla dikkat çeken Esenyurt'ta ilçenin ortasında bir eşek ve yanındaki sıpasını çimenleri yerken gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.