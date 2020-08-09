İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

\u0130stanbullular pazar sabah\u0131na korkun\u00e7 bir haberle uyand\u0131... \u00d6l\u00fc ve yaral\u0131lar var...,\u0130stanbul Havaliman\u0131 istikametinde seyreden yolcu otob\u00fcs\u00fc \u00fcst ge\u00e7ide \u00e7arpt\u0131. Kazada ilk belirlemelere g\u00f6re 5 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, \u00e7ok say\u0131da yaral\u0131n\u0131n hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Ey\u00fcpsultan Kuzey Marmara Otoyolu \u00c7iftalan Mevkii\u2019nde arab\u00fckten \u0130stanbul\u2019a seyahat eden yolcu otob\u00fcs\u00fcn\u00fcn yoldan \u00e7\u0131karak \u00fcst ge\u00e7idin aya\u011f\u0131na \u00e7arpmas\u0131 sonucu 5 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 10'u a\u011f\u0131r olmak \u00fczere 26 ki\u015fi yaraland\u0131. Yaral\u0131lar \u00e7e\u015fitli hastanelere kald\u0131r\u0131ld\u0131. Otob\u00fcs\u00fc kald\u0131rma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.,Kaza, sabah erken saatlerde Kuzey Marmara Otoyolu \u00c7iftalan Mevkii\u2019nde meydana geldi. S\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc \u00f6\u011frenilemeyen Karab\u00fckten \u0130stanbul\u2019a seyahat eden Metro Turizme ait 34 AN 0036 plakal\u0131 yolcu otob\u00fcs\u00fc s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn kontrol\u00fcnden \u00e7\u0131kt\u0131. Kontrolden \u00e7\u0131kan otob\u00fcs yoldan \u00e7\u0131karak \u00fcst ge\u00e7idin aya\u011f\u0131na \u00e7arpt\u0131. Haber verilmesi \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da 112, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.,112 ekiplerinin yapt\u0131\u011f\u0131 ilk kontrolde kazada biri \u015fof\u00f6r olmak \u00fczere 5 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,Hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerden bir tanesinin \u015fof\u00f6r oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. 10\u2019u a\u011f\u0131r 26 ki\u015fi ise yaralanarak \u00e7e\u015fitli hastanelerde tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Kaza nedeni ile yol uzun s\u00fcre trafi\u011fe kapat\u0131ld\u0131. Polis ekiplerinin kaza yerinde incelemeleri devam ediyor.,Olay yerinde a\u00e7\u0131klama yapan Ey\u00fcpsultan Kaymakam\u0131 \u0130hsan Kara, "Kaza tahminen 06.40'da meydana gelmi\u015f. \u0130lk belirlemelere g\u00f6re 10'u a\u011f\u0131r olmak \u00fczere 26 yaral\u0131m\u0131z var. 5 vatanda\u015f\u0131m\u0131z hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Bir tanesi de \u015fof\u00f6r. Ge\u00e7mi\u015f olsun. ,Tedbirler al\u0131nd\u0131. Yaral\u0131lar\u0131m\u0131z hastanelere kald\u0131r\u0131ld\u0131. Tedavileri devam ediyor. Yaral\u0131lar\u0131m\u0131zdan 3 tanesi \u00e7ocuk. Tek tarafl\u0131 kazayd\u0131. Kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 \u00e7arp\u0131\u015fma s\u00f6z konusu de\u011fil. Olay yerinde incelemeler devam ediyor" dedi.,KAYNAK: AA\/\u0130HA,.