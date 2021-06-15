İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi

\u0130stanbul sahillerini kilometrelerce kaplayan musilaj (deniz salyas\u0131) uzaydan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,\u00c7ekilen foto\u011fraflar felaketin boyutunu g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi.\r\n,Marmara Denizi\u2019nde g\u00f6r\u00fclen musilaj (deniz salyas\u0131) \u0130stanbul Anadolu ve Avrupa yakas\u0131 sahillerinde kilometrelerce yay\u0131ld\u0131.\r\n,\u0130stanbul Anadolu yakas\u0131 sahillerinde yo\u011fun m\u00fcsilaj uzaydan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n,\u00c7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, Kad\u0131k\u00f6y sahillerinde ba\u015flayan deniz salyas\u0131n\u0131n Maltepe sahili boyunca uzad\u0131\u011f\u0131 kimi b\u00f6lgelerde ise a\u00e7\u0131klara do\u011fu artt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,\u0130skelelerin b\u00fcy\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc, gemiler ve teknelerin etraf\u0131 tamamen salya ile kapland\u0131.\r\n,.