İstanbul depreminde en riskli ilçeler hangisi?

Depremde bir fay k\u0131r\u0131l\u0131nca enerjisinin bir k\u0131sm\u0131n\u0131 bo\u015falt\u0131r. Enerjisini ba\u015fka bir b\u00f6lgeye g\u00f6nderir. Biz burada dikkatli olun diyoruz.\r\n\r\n\u00d6zellikle halk \u00f6l\u00e7e\u011finde de\u011fil, yerel y\u00f6netimlerin risk alt\u0131na girmi\u015f bu alandaki haz\u0131rl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapacaklarsa bir an \u00f6nce yaps\u0131nlar. Zarar azalt\u0131c\u0131 \u00f6nlemler al\u0131ns\u0131n diye s\u00f6yl\u00fcyoruz.\r\n\r\n,21 senedir 44 santimlik bir ciddi sorun var. 7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem beklesek buna kar\u015f\u0131l\u0131k gelen bir enerji bir milyon 800 tonu a\u015fk\u0131n patlay\u0131c\u0131n\u0131n ayn\u0131 anda \u00e7\u0131kan enerjisine denk.\r\n\r\n,Bir sefer jeolojik ve zemin olarak en tehlikeli olan yerler Avrupa yakas\u0131 ve Avrupa Yakas\u0131nda Hali\u00e7'ten ba\u015flay\u0131p Silivri'ye kadar giden sahil ve sahilden ilk 10 km'lik ku\u015fak en riskli yerler. Neden en riskli yerler? Buradaki jeolojik \u00f6zelliklerden dolay\u0131. Bizim \u00f6zellikle tersiyer dedi\u011fimiz kayalar yani iyi \u00e7imentolanamam\u0131\u015f, yumu\u015fak, kirli, kumlu, i\u00e7erisinde su seviyesinin oldu\u011fu kaya zemin de\u011fil. Sert kayalar de\u011fil. \u015eiddetli bir sars\u0131nt\u0131da heyelan yapma \u00f6zelli\u011fi g\u00f6steren, halk\u0131n diliyle \u00e7\u00fcr\u00fck zeminlerdir. Bu \u00e7\u00fcr\u00fck zeminler depremi katbekat art\u0131r\u0131yorlar. Depremin etkisine x desek, buralarda 5x, 10x olabilir. Bu zemin etkiyi b\u00fcy\u00fct\u00fcyor.\r\n\r\n,Prof. Dr. Naci G\u00f6r\u00fcr, beklenen \u0130stanbul depremine ili\u015fkin \u00f6nemli uyar\u0131larda bulundu. \u0130\u015fte G\u00f6r\u00fcr'\u00fcn a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan sat\u0131r ba\u015flar\u0131:\r\n\r\n,2000\u2019de bir yay\u0131n var b\u00fct\u00fcn tarihi bir depremler incelenmi\u015f. Ve sayg\u0131n bir yay\u0131n kurulu\u015fu. Bu \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucu 99\u2019dan sonra \u0130stanbul\u2019da 7\u2019nin \u00fczerinde depremin olma olas\u0131l\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde 64\u2019d\u00fcr.\r\n\r\nAnadolu yakas\u0131ndan \u0130stanbul yakas\u0131na kadar sahil k\u0131s\u0131mlar\u0131nda zemin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, tehlike ve deprem haritalar\u0131 \u00fcretildi. Nerelerde can ve mal kayb\u0131, yang\u0131n gibi riskler \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc. Bunlar olmasayd\u0131 biz bug\u00fcn \u0130stanbul\u2019un hasar\u0131n\u0131 \u00e7ok do\u011fru dillendiremezdik.\r\n\r\n,Devlet ve belediyelerde ba\u011f\u0131ms\u0131z olarak \u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi olarak \u00e7al\u0131\u015fmalar yapt\u0131k. Marmara denizi hi\u00e7 bilinmeyen bir deniz iken biz \u00e7e\u015fitli \u00fclkelerin uzmanlar\u0131 ve NATO\u2019nun deste\u011fi ile biz \u0130stanbul depreminin tehlikelerini ara\u015ft\u0131rd\u0131k.Devlet bize tek kuru\u015f yard\u0131m etmedi. Deprem hakk\u0131nda ne biliniyorsa bizim yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ara\u015ft\u0131rmalar sayesinde ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,\u2018\u0130stanbul b\u00fcy\u00fck deprem bekliyor\u2019 dedik. 99\u2019dan sonra Marmara\u2019n\u0131n alt\u0131ndaki kabu\u011fa enerji y\u00fckledi. Bu kabuk bu enerjiyi kald\u0131ramaz.