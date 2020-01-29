İstanbul depreminde fay hattı üstünde yer alıp yüksek risk taşıyan semtler

Art arda meydana gelen depremlerin ak\u0131llara bir kez daha \u0130stanbul geldi. Uzmanlara g\u00f6re \u0130stanbul'da \u015fiddeti 7.5 \u00fczerinde olacak bir deprem bekleniyor.\r\n\r\n,Peki deprem fay hatt\u0131na g\u00f6re \u0130stanbul'da meydana gelecek bir depremde fay hatt\u0131nda olan il\u00e7eler, orta riskli il\u00e7eler ve birinci derecede riskli olanlar hangileri?\r\n\r\n,\u0130\u015fte haritada fay hatlar\u0131na yak\u0131nl\u0131\u011fa g\u00f6re birinci derece riskli il\u00e7eler..\r\n\r\n,.,,Uzmanlara g\u00f6re; \u0130stanbul'daki yap\u0131lar\u0131n ya\u015f\u0131na bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131ndan en ya\u015fl\u0131 il\u00e7e olarak Beyo\u011flu'ndan sonra ikinci s\u0131rada gelen Fatih (Tarihi Yar\u0131mada) depremden en fazla etkiyi g\u00f6recek il\u00e7e olarak \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\n,Fatih'in yan\u0131 s\u0131ra Zeytinburnu, Bak\u0131rk\u00f6y, Florya, K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece'nin Menek\u015fe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avc\u0131lar, Beylikd\u00fcz\u00fc'ne ba\u011fl\u0131 G\u00fcrp\u0131nar'\u0131n Pekmez ve P\u0131narkent mahalleleri, B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece'nin Deveba\u011f\u0131rtan b\u00f6lgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yan\u0131 s\u0131ra Tekirda\u011f ve Marmara Ere\u011flisi de olas\u0131 depremden ciddi \u015fekilde etkilenecek.\r\n\r\n,Konuyla ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulunan deprem profes\u00f6r\u00fc Ahmet Ercan'\u0131n tespitleri do\u011frultusunda "Cankurtaran'dan ba\u015flay\u0131p Ayasofya'ya, oradan S\u00fcleymaniye'ye, oradan Fatih'e, Edirnekap\u0131'ya, oradan K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece ve B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece g\u00f6llerinin kuzey k\u0131y\u0131s\u0131na bir \u00e7izgi \u00e7ekin ve bu \u00e7izginin g\u00fcneyindeki yerler depremde en \u00e7ok hasar ve en \u00e7ok y\u0131k\u0131m g\u00f6recek yerlerdir" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,Zeytinburnu Ayamama Deresi, Atak\u00f6y'\u00fcn bulundu\u011fu kesimler, Florya (bat\u0131s\u0131ndaki heyelan alanlar\u0131) K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece k\u0131y\u0131lar\u0131, K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece G\u00f6l\u00fc'n\u00fcn do\u011fusundaki Nakka\u015fdere al\u00fcvyonlar\u0131, Azapl\u0131 y\u00f6resi (Alt\u0131n\u015fehir'in al\u00e7ak kesimleri), Ispartakule (Alibey Yar\u0131madas\u0131'n\u0131n bat\u0131 k\u0131s\u0131mlar\u0131), Kanarya (Firuzk\u00f6y k\u0131y\u0131lar\u0131), Esenkent, Avc\u0131lar (K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece G\u00f6l\u00fc ve Marmara Denizi'ne bakan k\u0131y\u0131lar\u0131), Ambarl\u0131 ve Haramidere.\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f, Ortak\u00f6y Dereboyu, \u0130stinye \u00e7ukuru, Tarabya \u00e7ukuru, \u00dcsk\u00fcdar \u00e7ukuru, Beylerbeyi \u00e7ukuru, K\u00fc\u00e7\u00fcksu \u00e7ukuru, Pa\u015fabah\u00e7e-Beykoz \u00e7ukuru, \u00c7ay\u0131rba\u015f\u0131 \u00e7ukuru, Karak\u00f6y, Tophane, Sal\u0131pazar\u0131, Ortak\u00f6y (dolgu olan kesimleri), Ey\u00fcp, Alibeyk\u00f6y, S\u00fctl\u00fcce, Balat, Kas\u0131mpa\u015fa ve G\u00fcng\u00f6ren'in sahil kesimi, Kad\u0131k\u00f6y (Kurba\u011fal\u0131dere), Moda (denize bakan k\u0131sm\u0131), K\u00fc\u00e7\u00fckyal\u0131, Kartal (Rahmanlar b\u00f6l\u00fcm\u00fc), Tuzla (dere k\u0131sm\u0131), Dilovas\u0131, Emin\u00f6n\u00fc (Cankurtaran, \u015eehzadeba\u015f\u0131, Fatih, \u00c7ar\u015famba, Edirnekap\u0131'n\u0131n g\u00fcneyinde kalan k\u0131s\u0131m), Topkap\u0131, Bak\u0131rk\u00f6y, Bah\u00e7elievler, Merter, \u015eirinevler (bir k\u0131sm\u0131), Halkal\u0131, Nakka\u015fdere, Esenkent, \u00d6merli, B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece, Tepecik (Tepecik, Ak\u00f6ren ve Pomak'\u0131n g\u00fcney k\u0131sm\u0131), Selimpa\u015fa, Silivri, \u00c7anta, G\u00fcm\u00fc\u015fyaka, Kavakl\u0131, Yakuplu, Esenyurt, Avc\u0131lar, Ambarl\u0131, Firuzk\u00f6y, K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece, Florya, Ye\u015filk\u00f6y, Atak\u00f6y ve Zeytinburnu.