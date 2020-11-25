İstanbul en pahalı şehirler arasında 111'inci sırada

B\u00f6ylelikle en pahal\u0131 ilk 3 \u015fehir; Z\u00fcrih, Paris ve Hong Kong olarak s\u0131ralan\u0131rken, s\u0131ras\u0131yla Singapur, Tel Aviv, Osaka, Cenevre, New York, Kopenhag ve Los Angeles bu \u015fehirleri takip etti.,Listede T\u00fcrkiye\u2019den ise sadece \u0130stanbul en pahal\u0131 \u015fehirler aras\u0131nda yer al\u0131rken, 111\u2019inci s\u0131rada yer ald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zlendi.,Endekse ili\u015fkin yay\u0131mlanan raporda, temel ihtiya\u00e7 \u00fcr\u00fcn fiyatlar\u0131n\u0131n normal seyretmesine ra\u011fmen, salg\u0131n d\u00f6neminde bilgisayar gibi baz\u0131 \u00fcr\u00fcnlere olan talebin artt\u0131\u011f\u0131 bunun da baz\u0131 \u00fcr\u00fcn fiyatlar\u0131n\u0131n y\u00fckselmesine sebep oldu\u011fu kaydedildi.,Medya takip kurumu Ajans Press, hayat pahal\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile alakal\u0131 bas\u0131na yans\u0131yan haber adetlerini inceledi.,Ajans Press dijital bas\u0131n ar\u015fivinden derledi\u011fi bilgilere g\u00f6re bu y\u0131l pahal\u0131l\u0131k ile alakal\u0131 bas\u0131na 2 bin 478 haber yans\u0131d\u0131\u011f\u0131 tespit edildi.,T\u00fcrkiye\u2019de hayat pahal\u0131l\u0131\u011f\u0131 konusunda ula\u015f\u0131m, kira, otomobil ve temel g\u0131da maddeleri \u00f6n planda yer al\u0131rken, COVID-19 s\u00fcreciyle birlikte bir\u00e7ok sekt\u00f6rde ya\u015fanan ekonomik krizin g\u00fcndemde oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,,Ajans Press\u2019in, The Economist Intelligence Unit (EIU) d\u00fcnyada ya\u015fam maliyeti 2020 verilerinden elde etti\u011fi bilgilere g\u00f6re, d\u00fcnyan\u0131n en pahal\u0131 \u015fehirleri belli oldu.