İstanbul Havalimanı'nda başladı! 1 saati 9 Euro

Yurtd\u0131\u015f\u0131nda bir\u00e7ok havaliman\u0131nda bir s\u00fcredir hayata ge\u00e7en uyku kabini (sleepod) uygulamas\u0131 \u0130stanbul Havaliman\u0131\u2019nda da ba\u015flad\u0131.,E\u011fer yolcu battaniye, yast\u0131k ve yast\u0131k k\u0131l\u0131f\u0131 talep ederse bu durumda 2 Euro daha \u00f6deyecek.,U\u00e7u\u015fu r\u00f6tar yapan ya da uzun s\u00fcre beklemeli transit u\u00e7u\u015flar\u0131n yolcular\u0131 i\u00e7in verilmeye ba\u015flanan hizmet \u0130stanbul Havaliman\u0131 D\u0131\u015f Hatlar Temninali\u2019nde de ba\u015flad\u0131. ,Yolcular\u0131n yan\u0131ndaki e\u015fyalar\u0131n\u0131 koymalar\u0131 kabininin alt\u0131nda bir bagaj yeri bulunan sleepod\u2019larda ayr\u0131ca telefon ve di\u011fer elektronik e\u015fyalar\u0131n \u015farj edilebilmesi i\u00e7in bir de priz bulunuyor.,"\u00d6zel fiyatlar\u0131, kolay kullan\u0131m\u0131 ve havaliman\u0131nda diledi\u011finiz an ula\u015fabilece\u011finiz en sessiz noktalarda bulunmas\u0131yla siz de dinlenme keyfinizi \u0130GA Sleepod ayr\u0131cal\u0131\u011f\u0131 ile ya\u015fayabilirsiniz.\u201d,\u0130stanbul Havaliman\u0131\u2019n\u0131n i\u015fletmecisi \u0130GA\u2019n\u0131n internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, havaliman\u0131n sessiz bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcne kurulan \u2018\u0130GA Sleepod\u2019lardan yararlanmak isteyen yolcular, 9 Euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda bir saatli\u011fine bu imkandan yararlanabilecek.,'Sleepod'lar\u0131n havaliman\u0131n\u0131n en sessiz noktalar\u0131nda bulunmas\u0131, yolcular a\u00e7\u0131s\u0131ndan tercih sebebi olacak.,\u0130GA bu yeni hizmetini, \u201cHavaliman\u0131nda dinlenmenin en kolay yolu: \u0130GA Sleepod\u2019 \u015feklinde duyururken, \u015fu ifadelere yer verdi:,\u201c\u0130GA Sleepod hizmetimiz ile art\u0131k havaliman\u0131n\u0131n i\u00e7inde istedi\u011finiz zaman dinlenebilece\u011finiz sadece size \u00f6zel bir alan var.",Bu uygulama, \u0130stanbul Havaliman\u0131 D\u0131\u015f Hatlar Temninali\u2019nde ba\u015flad\u0131.