İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti uydu görüntülerine yansıdı

A\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden bu yana yakla\u015f\u0131k 49 milyon yolcuya hizmet eden \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131 in\u015faat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.,Havaliman\u0131na yeni yap\u0131lan pist uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerine yans\u0131d\u0131. Pistin yan\u0131nda y\u00fczlerce kamyonun \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 uzaydan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere yans\u0131d\u0131.,\u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131 birinci k\u0131sm\u0131 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle yolcular\u0131na hizmet vermeye ba\u015flad\u0131.,Havaliman\u0131n\u0131n di\u011fer k\u0131s\u0131mlar\u0131n\u0131n in\u015faat\u0131 ise h\u0131zla devam ediyor. Havaliman\u0131nda yeni yap\u0131lan pist ise uzaydan g\u00f6z\u00fckmeye ba\u015flad\u0131.,Kaydedilen uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinde pistin \u00fczerinde y\u00fczlerce kamyonun \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6z\u00fck\u00fcyor.,76.5 milyon metrekarelik alan \u00fczerinde in\u015faat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 y\u0131llar i\u00e7indeki de\u011fi\u015fimi uydu \u00e7ekilen foto\u011fraflar\u0131 ile g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serildi., Foto\u011fraflarda in\u015faat\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden bu g\u00fcne gelinen a\u015famalar net bir \u015fekilde g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,Havaliman\u0131n\u0131n uzaydan son \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinde ise u\u00e7ak yo\u011funlu\u011fu g\u00f6ze \u00e7arp\u0131yor. K\u00f6r\u00fcklerin neredeyse hepsinin u\u00e7aklarla dolu oldu\u011fu g\u00f6z\u00fck\u00fcrken pistte inen ve kalk\u0131\u015f i\u00e7in bekleyen u\u00e7aklar da g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere yans\u0131d\u0131.