İstanbul için korkutan uyarı

Silivri açıklarında dün yaşanan deprem İstanbul’u salladı. Silivri açıklarında saat 11.00’de meydana gelen 4.6 büyüklüğünde deprem herhangi bir hasara yol açmadı ancak büyük korku oluşturdu. 1999 yılındaki Gölcük depreminin ardından olası büyük depremin beklendiği kentte birçok okul sarsıntıyla birlikte boşaltıldı. Ev ve işyerlerini terkeden İstanbullular, yakınları için endişe yaşadı. Bazı veliler çocuklarını almak için okullara koştu. İstanbul Valiliği ise herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da okullardaki öğrencilerin tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldığını söyledi. Yılmaz, “Deprem yüzeye yakın gerçekleştiği için daha şiddetli hissedildi, dolayısıyla panik yaşandı” dedi.