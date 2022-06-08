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Türkiye Gazetesi

İstanbul kıyılarında 'Pusula Denizanası' paniği: Alerjisi olanlar dikkat

İstanbul kıyılarında 'Pusula Denizanası' paniği: Alerjisi olanlar dikkat

Uzun süre müsilajla gündeme gelen Marmara Denizi, bu kez de Pusula Denizanası ile endişeye neden oluyor. Genellikle sıcak iklimlerde görülen ve Akdeniz ile Ege Denizi'nde olduğu bilinen Pusula Denizanası, bir süredir Marmara Denizi kıyılarında görülüyor. Bursa Gemlik, Tekirdağ ve son olarak Büyükçekmece kıyılarında görülmeye başlanan ve 'zehirli' olarak tabir edilen Pusula Denizanası, alerjisi olan kişilerde sıkıntılara neden olabiliyor.

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