İstanbul meydanlarında korona sessizliği!

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan \u0130stanbul'un da aralar\u0131nda oldu\u011fu 31 \u015fehir i\u00e7in 4 g\u00fcnl\u00fck soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,4 g\u00fcnl\u00fck soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131 nedeniyle \u0130stanbul, koronavir\u00fcs sessizli\u011fine b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. ,\u0130\u015fte sessiz \u0130stanbul'dan kareler...,.,\u00d6nemli ve i\u015flek noktalardan olan tarihi Emin\u00f6n\u00fc, Karak\u00f6y, Dolmabah\u00e7e, Kad\u0131k\u00f6y, Be\u015fikta\u015f meydanlar\u0131 ile Barbaros Bulvar\u0131 civar\u0131ndaki sessizlik farkl\u0131 bir atmosfer olu\u015fturdu.,Normal \u015fartlarda \u00e7ok yo\u011fun bir yaya trafi\u011finin oldu\u011fu Kad\u0131k\u00f6y Meydan\u0131 koronavir\u00fcs sonras\u0131 adeta sessizli\u011fe b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,Soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131nda \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc g\u00fcn! Meydanlarda koronavir\u00fcs sessizli\u011fi... ,K\u0131s\u0131tlamayla birlikte bo\u015falan megakent sessizli\u011fe b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. Bo\u015f kalan 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ise k\u0131s\u0131tlaman\u0131n 3\u2019\u00fcnc\u00fc g\u00fcn\u00fcnde drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. (\u0130HA)