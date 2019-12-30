İstanbul ormanlarında 'çam kese böceği' alarmı! Uzmanlar uyardı

\u0130stanbul ormanlar\u0131nda alarm! Uzmanlar uyard\u0131...,\u00dclkemizde Akdeniz havzas\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere Marmara, Ege, Karadeniz\u2019in sahil k\u0131s\u0131mlar\u0131nda \u00e7am ormanlar\u0131nda da\u011f\u0131l\u0131m g\u00f6steren \u00e7am kese b\u00f6cekleri, \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n ibreleri \u00fczerinde kese olu\u015fturarak a\u011fac\u0131n \u00f6z\u00fct\u00fcyle beslenirler ve a\u011fa\u00e7lar\u0131n b\u00fcy\u00fcmesini yava\u015flat\u0131rlar.,Ayn\u0131 zamanda \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n yapraklar\u0131n\u0131 \u00e7ok h\u0131zl\u0131 t\u00fcketerek a\u011fa\u00e7 \u00f6l\u00fcmlerine neden olabilen bu b\u00f6cekler k\u0131\u015f aylar\u0131nda \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n dallar\u0131nda keseler olu\u015fturarak b\u00fcy\u00fcrler. Bahar aylar\u0131nda ise keselerden \u00e7\u0131karak feromon izleri b\u0131rakarak uzun bir konvoy halinde a\u011fa\u00e7 diplerine inerler.,\u00d6zellikle bahar aylar\u0131nda a\u011fa\u00e7 diplerine indikleri zaman evcil hayvanlar fark\u0131nda olmadan bu renkli t\u0131rt\u0131llar ile oynamaya ba\u015flarlar. Bu durum devam\u0131nda bir\u00e7ok evcil hayvan i\u00e7in de \u00f6l\u00fcme kadar g\u00f6t\u00fcrebilecek ciddi alerjik tepkiler olu\u015ftururlar.,\u00c7am kese b\u00f6cekleri ile ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fcten Dr. Ahmet Kat\u0131, \u201c\u00c7am kese b\u00f6ce\u011fiyle biyolojik m\u00fccadele amac\u0131yla ormanlarda \u00e7am kese b\u00f6ce\u011fi toplamaya \u00e7\u0131kt\u0131k. Burada belli b\u00f6lgelerde \u00e7am kese b\u00f6ceklerine rastlad\u0131k. Bu b\u00f6cek olduk\u00e7a sald\u0131rgan ve salg\u0131nlara sebebiyet veren b\u00f6cek. K\u0131z\u0131l\u00e7am ormanlar\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck d\u00fc\u015fmanlar\u0131ndan. Karadeniz ve Akdeniz\u2019de salg\u0131nlar s\u00f6z konusu olmu\u015ftu.,Numuneleri laboratuvarda hasta edecek ajan geli\u015ftirmeyi hedefliyoruz. \u00c7am kese b\u00f6cekleri ciltte ciddi manada ka\u015f\u0131nt\u0131ya sebebiyet verir. Bir\u00e7ok insan bunun fark\u0131nda olmadan ormana girdi\u011finde \u00e7amlar\u0131n \u00fczerinde bu b\u00f6ceklerden varsa, \u00e7amlardan gelen partik\u00fcller \u00f6zellikle yaz aylar\u0131nda kollarda ve y\u00fczlerde k\u0131zar\u0131kl\u0131k ve ka\u015f\u0131nt\u0131ya sebebiyet verir.\r\n\r\nBu \u00e7amlardan de\u011fil, \u00fczerindeki \u00e7am kese b\u00f6ce\u011finin salg\u0131lad\u0131\u011f\u0131 materyallerden kaynakl\u0131\u201d dedi. (\u0130HA),K\u0131\u015f aylar\u0131n\u0131n gelmesiyle birlikte \u0130stanbul\u2019da a\u011fa\u00e7 dallar\u0131nda \u00e7am kese b\u00f6cekleri g\u00f6r\u00fclmeye ba\u015flad\u0131. Aydos Orman\u0131nda da g\u00f6r\u00fclen \u00e7am kese b\u00f6cekleri, hem a\u011fa\u00e7 \u00f6l\u00fcmlerine sebep oluyor, hem de insan ve hayvan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in tehdit olu\u015fturuyor.,\u0130stanbul'da Aydos Ormanlar\u0131nda da g\u00f6r\u00fclen b\u00f6cek t\u00fcr\u00fc, bu \u015fekilde h\u0131zla \u00fcreyerek a\u011fa\u00e7 \u00f6l\u00fcmlerine sebep oluyor. \u00c7am kese b\u00f6cekleri ayn\u0131 zamanda insan ve hayvan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 da tehdit ediyor. Uzmanlar, k\u0131\u015f ve bahar mevsimlerinde a\u011fac\u0131n farkl\u0131 b\u00f6lgelerinde bulunarak tehdit olu\u015fturan b\u00f6cekler hakk\u0131nda \u00f6nlem al\u0131nmas\u0131 gerekti\u011fini belirtiyor.,\u00c7am kese b\u00f6cekleri sadece a\u011fa\u00e7lar\u0131 etkilemekle kalm\u0131yor. \u00c7am kese b\u00f6ceklerinin t\u00fcyleri \u00fczerinde yer alan kimyasallar nedeniyle ormanl\u0131k park alanlarda bir\u00e7ok insanda cilt \u00fczerinde ciddi alerjik reaksiyonlara neden olurlar.,\u00c7am kese b\u00f6ce\u011fi ile m\u00fccadele i\u00e7in mekanik, kimyasal ve biyolojik m\u00fccadele gibi \u00e7e\u015fitli y\u00f6ntemler kullan\u0131lmaktad\u0131r.,\u0130stanbul\u2019un birka\u00e7 noktas\u0131nda da biz tespit etmi\u015f olduk. Bu b\u00f6cek yumurta b\u0131rakarak t\u0131rt\u0131la, sonra kelebe\u011fe d\u00f6n\u00fcp sonra tekrar yumurta b\u0131rakarak ormanlarda ciddi zarar sebebiyet vermekte. Biz bu b\u00f6cekle vir\u00fcs m\u00fccadelesi geli\u015ftirmek amac\u0131yla numune topluyoruz.