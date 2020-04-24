İstanbul ramazana sessiz girdi

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 30 b\u00fcy\u00fck\u015fehir ile Zonguldak'ta uygulad\u0131\u011f\u0131 4 g\u00fcnl\u00fck soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131n\u0131n ikinci g\u00fcn\u00fcnde, T\u00fcrkiye'nin en kalabal\u0131k kenti \u0130stanbul ramazan ay\u0131na sakin girdi.,Avrupa Yakas\u0131'ndaki Ka\u011f\u0131thane, \u015ei\u015fli ve Beyo\u011flu ile Anadolu Yakas\u0131'ndaki \u00dcsk\u00fcdar ve Kad\u0131k\u00f6y'deki cadde, meydan ve sahillerin bo\u015f oldu\u011fu g\u00f6zlendi.\r\n\r\nKentin i\u015flek caddelerinden Ba\u011fdat Caddesi ve Cadde Bostan'da da sessizlik hakim. Polis ekipleri, kentin bir\u00e7ok noktas\u0131nda \u00f6nlem alarak, uygulama noktalar\u0131 olu\u015fturdu.,K\u0131s\u0131tlama kapsam\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda kalan vatanda\u015flardan kurum kimlik kart\u0131 veya \u00e7al\u0131\u015fma belgesi isteniyor.,Kentin i\u015flek yollar\u0131ndan D-100 ve TEM'de trafik yo\u011funlu\u011funun sabah saatlerinde az oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131nca al\u0131nan karar gere\u011fi, 09.00-14.00 saatleri aras\u0131 hizmet verecek bakkal ve marketlerde az say\u0131da vatanda\u015f maskeleriyle al\u0131\u015fveri\u015f yapt\u0131, baz\u0131lar\u0131 ise saat 09.00'dan \u00f6nce gelerek marketlerin \u00f6n\u00fcnde s\u0131ra olu\u015fturdu.,\u00dcsk\u00fcdar'da zab\u0131ta ekipleri, market ve f\u0131r\u0131n \u00f6nlerinde sosyal mesafeye dikkat etmeleri i\u00e7in vatanda\u015flara uyar\u0131larda bulunuyor.,Silivri'de de cadde ve sokaklar\u0131n sakin oldu\u011fu, baz\u0131 vatanda\u015flar\u0131n ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 almak i\u00e7in yak\u0131n marketlere gitti\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,Soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131 genelgesine g\u00f6re, vatanda\u015flar saat 14.00'e kadar evlerine en yak\u0131n bakkal, market ve f\u0131r\u0131nlara giderek al\u0131\u015fveri\u015f yapabilecek, hafta sonu ise bu i\u015fletmeler kapal\u0131 olacak. (AA),Yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) \u00f6nlemleri kapsam\u0131nda uygulanan 4 g\u00fcnl\u00fck soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131n\u0131n ikinci g\u00fcn\u00fcnde, ramazan\u0131n da etkisiyle \u0130stanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller bo\u015f kald\u0131.