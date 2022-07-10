İstanbul sele teslim: Bir eve yıldırım düştü, ev ve iş yerlerini su bastı

B\u0130R B\u0130NAYA YILDIRIM D\u00dc\u015eT\u00dc\r\nBeykoz Yal\u0131k\u00f6y Mahallesi Meydan sokakta be\u015f katl\u0131 bir binaya y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015fmesi sonucu bodrum katta \u00e7\u0131kt\u0131\r\n,EV VE \u0130\u015e YERLER\u0130NDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI\r\nEsenyurt\u2019ta da ev ve i\u015f yerlerini su bast\u0131 mahsur kalanlar kurtar\u0131ld\u0131. P\u0131nar Mahallesi\u2019ndeki Haramidere\u2019nin ta\u015fmas\u0131 sonucu 19 May\u0131s Bulvar\u0131 ve \u00e7evresindeki sokaklar ara\u00e7 ve yaya ge\u00e7i\u015fine kapat\u0131ld\u0131.\r\n,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bodrum katta \u00e7\u0131kan yang\u0131na m\u00fcdahale etti.\r\nYang\u0131n s\u00f6nd\u00fcr\u00fcl\u00fcrken, bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan bir ki\u015fi kurtar\u0131ld\u0131, sa\u011fl\u0131k ekiplerinin m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\nBinay\u0131 saran dumandan etkilenenler de tahliye edildi.\r\n,\u0130stanbul\u2019da gece boyunca g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f etkili oldu. Sa\u011fanak nedeniyle bir\u00e7ok ev ve i\u015f yerini su basarken, Beykoz\u2019da bir eve y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015ft\u00fc. ,Meteoroloji ve AFAD\u2019\u0131n uyar\u0131lar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan etkili olmaya ba\u015flayan g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak \u0130stanbullulara zor anlar ya\u015fatt\u0131. \u0130stanbul\u2019da caddeler ve yollar sa\u011fanak ya\u011fmur sebebiyle kapand\u0131. Caddeler ve baz\u0131 evler su alt\u0131nda kald\u0131.