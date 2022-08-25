SAĞANAK İSTANBUL'U VURDU

.,Beklenen sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle Zeytinburnu\u2019nda yollar\u0131 ve bir d\u00fckkan\u0131 su basarken, o g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler vatanda\u015flar\u0131n cep telefonu kameras\u0131na yans\u0131d\u0131.\r\n,Caddeler sular alt\u0131nda kald\u0131, dairelere sular doldu.\r\n\r\n,Esenyurt P\u0131nar Mahallesi\u2019nde de ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle su bask\u0131n\u0131 ya\u015fand\u0131. P\u0131nar Mahallesi\u2019nde \u00e7ok say\u0131da soka\u011f\u0131 su bast\u0131.,\u0130stanbul\u2019un bir\u00e7ok il\u00e7esinde etkili olan ya\u011f\u0131\u015f vatanda\u015flara zor anlar ya\u015fatt\u0131.,Marmara B\u00f6lgesi\u2019nde etkisini g\u00f6steren sa\u011fanak \u0130stanbul\u2019u esir ald\u0131.,Sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f ile birlikte D 100 karayolu Kad\u0131k\u00f6y istikametinde uzun ara\u00e7 kuyruklar\u0131 olu\u015ftu. S\u00fcr\u00fcc\u00fcler ya\u011f\u0131\u015f\u0131n da etkisiyle artan trafikte ilerlemekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti.,Sokaklar g\u00f6le d\u00f6nd\u00fc, alt kattaki dairelere sular doldu.,Vatanda\u015f suya g\u00f6m\u00fclen motosikletlerini kurtarmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n