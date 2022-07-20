İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE TÜNEL

Defineciler, t\u00fcnelin i\u00e7erisinde bulunan ve yanl\u0131\u015f a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 takdirde a\u00e7an ki\u015finin \u00fczerine topra\u011f\u0131n d\u00f6k\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc tuzakl\u0131 kap\u0131lar\u0131, kurduklar\u0131 d\u00fczenek ile etkisiz hale getirdiler. ,\u0130ddiaya g\u00f6re bir ucu \u00c7engelk\u00f6y\u2019den bir ucu ise Kuzguncuk\u2019tan \u00e7\u0131kan gizli t\u00fcnelin yak\u0131n\u0131nda kamp kuran defineciler, aylarca t\u00fcnel i\u00e7erisinde kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yaparak yakla\u015f\u0131k 500 metre kazd\u0131.,Ma\u011fara ve dehliz ara\u015ft\u0131rmac\u0131s\u0131 Fatih Bayrak, \u201cMa\u011fara ve dehliz ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131 olarak alana ke\u015fif i\u00e7in geldi\u011fimizde bu gizli ge\u00e7it ma\u011faras\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck. Toparlanarak i\u00e7eriye girdik. Ma\u011fara ve gizli ge\u00e7it 450 ile 500 metre uzunlu\u011funda bir ucu \u00c7engelk\u00f6y\u2019den Kuzguncuk\u2019a \u00e7\u0131k\u0131yor. \u0130\u00e7eriye girdi\u011fimizde defineciler kaz\u0131 yapm\u0131\u015flar. Ge\u00e7it i\u00e7erisinde 3 tuzak var. Tuzaklar patlat\u0131larak etkisiz hale getirilmi\u015f. Ma\u011faran\u0131n i\u00e7erisinde odac\u0131klar\u0131n birinde kaz\u0131lar yap\u0131lm\u0131\u015f. K\u00fcp\u00fcn yar\u0131s\u0131 al\u0131nm\u0131\u015f yar\u0131s\u0131 kaz\u0131 alan\u0131nda duruyor. Tuzaklar yanl\u0131\u015f a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda toprak \u00fczerinize d\u00f6k\u00fcl\u00fcyor ve suda bo\u011fulabiliyorsunuz. Defineciler, tuzaklar\u0131 \u00e7ok profesyonelce a\u00e7m\u0131\u015flar, \u00e7eki\u00e7 izi dahi yok. Gizli t\u00fcnel ve ma\u011fara, 7-8 y\u00fcz y\u0131ll\u0131k gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor\u201d diye konu\u015ftu. ,T\u00fcnel i\u00e7erisinde kazarak ilerleyen definecilerin t\u00fcnelde bulunan tarihi eserleri ve sikkeleri \u00e7alm\u0131\u015f olabilecekleri d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. Ma\u011fara ve Dehliz Ara\u015ft\u0131rmac\u0131s\u0131 Fatih Bayrak olay\u0131 fark ederek tahrip edilen t\u00fcneli cep telefonu ile kayda ald\u0131, ard\u0131ndan durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer, t\u00fcnel \u00e7evresinde \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. ,\u00dcsk\u00fcdar\u2019da bulunan ve as\u0131rlar \u00f6ncesinden kaz\u0131larak g\u00fcn\u00fcm\u00fcze dek ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen yer alt\u0131ndaki bir gizli t\u00fcnel definecilerin tahribine u\u011frad\u0131.