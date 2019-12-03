İstanbul'un su kaynakları son 10 yılın en düşük seviyesinde

\u0130stanbul Su ve Kanalizasyon \u0130daresi (\u0130SK\u0130) verilerine g\u00f6re, kente su sa\u011flayan barajlardaki doluluk oran\u0131 bug\u00fcn itibar\u0131yla y\u00fczde 35,65 olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.,Su miktar\u0131 Istrancalar'da y\u00fczde 23,81, Terkos'da y\u00fczde 53,70, Sazl\u0131dere'de y\u00fczde 35,80, Alibeyk\u00f6y'de y\u00fczde 37,03, B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece'de y\u00fczde 36,49, \u00d6merli'de y\u00fczde 29,40, Darl\u0131k'ta y\u00fczde 40,59 olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc. \u0130stanbul'a su sa\u011flayan baraj ve g\u00f6letler azami 868 milyon 683 bin metrek\u00fcp su biriktirme hacmine sahipken, su miktar\u0131 300 milyon metrek\u00fcp seviyesinde bulunuyor.,Barajlardaki doluluk oran\u0131, 3 Aral\u0131k tarihi baz al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda, 2010'da y\u00fczde 70,57, 2011'de y\u00fczde 53,69, 2012'de y\u00fczde 49,58, 2013'te y\u00fczde 39,74, 2014'te y\u00fczde 46,62, 2015'te y\u00fczde 63,62, 2016'da y\u00fczde 37,33, 2017'de y\u00fczde 54,54, 2018'de y\u00fczde 57,43 oldu. ,\u0130SK\u0130 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden AA'ya yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u0130stanbul'da bug\u00fcn itibar\u0131yla barajlardaki doluluk oran\u0131n\u0131n ge\u00e7mi\u015f y\u0131llar\u0131n ortalamalar\u0131na g\u00f6re s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi. 2016 y\u0131l\u0131nda doluluk oranlar\u0131n\u0131n y\u00fczde 37, 2014'te y\u00fczde 45, 2013'te ise y\u00fczde 39 seviyesinde oldu\u011fu belirtilen a\u00e7\u0131klamada "\u0130stanbul'da mevsim ortalamalar\u0131n\u0131n alt\u0131nda ya\u011f\u0131\u015fs\u0131z ge\u00e7en bir ekim ve kas\u0131m ay\u0131 ya\u015fansa da ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n aral\u0131k ay\u0131 itibar\u0131yla artmas\u0131 ve barajlardaki doluluk oranlar\u0131n\u0131n da ge\u00e7mi\u015f y\u0131llarda oldu\u011fu gibi h\u0131zla y\u00fckselmesi beklenmektedir." denildi.,"Barajlardaki toplam su miktar\u0131, g\u00fcnl\u00fck t\u00fcketilen su miktar\u0131na b\u00f6l\u00fcnerek '\u0130stanbul'un \u015fu kadar g\u00fcnl\u00fck suyu kald\u0131.' \u015feklinde verilen haberler ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmad\u0131\u011f\u0131 gibi kamuoyunu da tedirgin edebildi\u011fi i\u00e7in do\u011fru bilgilendirme olarak g\u00f6rmemekteyiz. Baz\u0131 g\u00fcnler g\u00fcnl\u00fck su ihtiyac\u0131n\u0131n y\u00fczde 80'i barajlar\u0131n d\u0131\u015f\u0131ndaki kaynaklardan al\u0131nabiliyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u0130stanbul'da barajlar\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda farkl\u0131 su kaynaklar\u0131 da bulunmaktad\u0131r. Melen, Ye\u015fil\u00e7ay, Istrancalar ve yeralt\u0131 sular\u0131 gibi farkl\u0131 kaynaklardan da \u0130stanbul'a her g\u00fcn su temin edilebilmektedir. Sadece 1 Aral\u0131k'ta bu kaynaklardan 2 milyon 368 bin metrek\u00fcp su al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Bu rakam, ayn\u0131 tarihte \u0130stanbul'un tamam\u0131nda kullan\u0131lan suyun y\u00fczde 80'i kadard\u0131r. Yani, \u0130stanbul'da herhangi bir su tehlikesi bulunmamaktad\u0131r.",\u0130stanbul i\u00e7in herhangi bir susuzluk riski s\u00f6z konusu olmad\u0131\u011f\u0131 vurgulanan a\u00e7\u0131klamada, ancak iki y\u0131l \u00fcst \u00fcste kurakl\u0131k ya\u015fanmas\u0131 halinde tehlike olabilece\u011fi, bunun ise bug\u00fcne kadar hi\u00e7 ya\u015fanmad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\n\u0130stanbul'da Master Plan dahilinde bir\u00e7ok yat\u0131r\u0131m yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve su kaynaklar\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in de \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtilen a\u00e7\u0131klamada, Devlet Su \u0130\u015fleri taraf\u0131ndan yap\u0131lan Melen Baraj\u0131'n\u0131n bir an \u00f6nce tamamlanmas\u0131n\u0131n da \u015fehrin su sorununun \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc i\u00e7in \u00f6nemli oldu\u011fu vurguland\u0131.\r\n\r\nSu tasarrufu ve bilin\u00e7li t\u00fcketimin \u00f6nemine dikkati \u00e7ekilen a\u00e7\u0131klamada, "Yaln\u0131zca bug\u00fcn de\u011fil, barajlar y\u00fczde 100 doluluk oran\u0131nda dahi olsa \u0130stanbullular\u0131n bilin\u00e7li su t\u00fcketimine riayet etmesi ve kaynaklar\u0131m\u0131z\u0131n israf edilmemesi gerekmektedir. \u0130stanbul'da su kaynaklar\u0131n\u0131n doluluk oran\u0131 hangi a\u015famada olursa olsun, bilin\u00e7li su t\u00fcketimini yayg\u0131nla\u015ft\u0131rmak ve te\u015fvik etmek amac\u0131yla okullar ba\u015fta olmak \u00fczere bir dizi e\u011fitim ve bilin\u00e7lendirme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcrekli olarak hayata ge\u00e7irilmektedir." ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.